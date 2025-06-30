Путин дал совет, как правильно качать пресс

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал совет, как лучше выполнять упражнения на пресс, отметив, что правильно держать руки за головой во время скручиваний.
Во время видеосвязи директор ГБОУ Херсонской области «Новоалексеевская школа № 2» Ильмий Челебиев рассказал президенту о развитии спортивного блока школы. Путин, в свою очередь, понаблюдал за тем, как тренируются дети.
«Я посмотрел, там ребята у вас тренируются за вашей спиной. Я вижу, что они делают — пресс подкачивают. Ручки-то лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста. А так все правильно. Вот видите, как будто услышал — исправился», — сказал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.