Путин дал совет, как правильно качать пресс

«Я посмотрел, там ребята у вас тренируются за вашей спиной. Я вижу, что они делают — пресс подкачивают. Ручки-то лучше за голову закладывать, а не просто так приподниматься. Вы им подскажите, пожалуйста. А так все правильно. Вот видите, как будто услышал — исправился», — сказал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.