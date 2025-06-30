Минобороны Литвы: истребители НАТО в июне 21 раз сопровождали военные самолеты РФ

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители государств — членов альянса дислоцируются на базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.