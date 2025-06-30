Минобороны Литвы: истребители НАТО в июне 21 раз сопровождали военные самолеты РФ

По его данным, истребители 1 июня дважды вылетали на сопровождение, а затем в течение четырех недель совершили 3, 6, 7 и 3 таких вылета.
С 31 марта на литовской авиабазе на основе ротации размещен контингент ВВС Польши и Румынии на восьми F-16 Fighting Falcon.
Процедура воздушного сопровождения является обычной контрольной мерой. В марте текущего года силы НАТО прибегли к ней 12 раз, в апреле — 5 раз, в мае — 22 раза.
В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители государств — членов альянса дислоцируются на базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.