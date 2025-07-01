В Китае носят маски из лотоса для защиты от солнца. Видео

Листья превышают размер лиц людей и фиксируются с помощью шляп, шлемов или ремешков. Также в них прорезают отверстия для глаз и носа, чтобы обеспечить обзор и возможность дышать. Житель провинции Фуцзянь рассказал, что впервые воспользовался листом лотоса вместо косметической маски от солнца и оказался доволен результатом. «Все, кроме моего лица, покрылось загаром», — поделился он.