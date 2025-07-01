В Китае носят маски из лотоса для защиты от солнца. Видео

В южных провинциях Китая набирает популярность необычный способ защиты от палящего солнца. Местные жители начали использовать в качестве солнцезащитных масок листья лотоса. Новая тенденция охватила регионы Чжэцзян, Сычуань и Фуцзянь, где участники вирусных видео демонстрируют, как прикрывают лицо большими листьями, которые собрали у прудов, пишет South China Morning Post.
Листья превышают размер лиц людей и фиксируются с помощью шляп, шлемов или ремешков. Также в них прорезают отверстия для глаз и носа, чтобы обеспечить обзор и возможность дышать. Житель провинции Фуцзянь рассказал, что впервые воспользовался листом лотоса вместо косметической маски от солнца и оказался доволен результатом. «Все, кроме моего лица, покрылось загаром», — поделился он.
Интернет-пользователи с юмором отнеслись к тренду, сравнивая «маски» с образами комаров или сказочного Пиноккио из-за длинных стеблей, которые торчат из листьев. Однако некоторые комментаторы указывают на опасность способа защиты от солнца, так как листья могут представлять опасность при управлении транспортом.
Многие люди используют менее креативный способ защититься от солнца — специальные кремы. О том, как правильно выбрать средство от загара, рассказала дерматолог.