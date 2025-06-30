«Будьте готовы к спонтанности»: подробный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2025 года

Особенной датой у вас будет 28 июля. В этот день ждите встречу или приглашение, которое нельзя упустить. Вы снова станете душой компании, а знакомства принесут пользу как в личном, так и профессиональном плане. Постарайтесь больше внимания уделять стрессоустойчивости, чтобы не допустить выгорания на работе.