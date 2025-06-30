«Будьте готовы к спонтанности»: подробный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2025 года

Второй месяц лета будет полон разнообразных событий, перемен и возможностей. Подробный гороскоп на июль 2025 года составила для «Вечерней Москвы» ясновидящая, экстрасенс Кажетта Ахметжанова.
Овен.
Ожидается прогресс в рабочих делах, особенно в середине месяца. 19-е число станет прекрасным днем для запуска нового проекта: ваше вдохновение будет на максимуме. Также в июле вы окажетесь в центре внимания, и это удачный период для знакомств и налаживания контактов.
Телец.
Основной фокус внимания направьте на здоровье. Организм подаст четкие сигналы относительно того, где ему требуется помощь. С 1 июля пересмотрите свой рацион и режим сна. Месяц станет теплым в семейном плане. Появятся шансы наладить отношения с теми, кто долгое время держал дистанцию.
Близнецы.
Неожиданное сообщение или звонок 4 июля может полностью изменить ваше настроение и планы. Будьте готовы к спонтанности. Месяц благоприятен для коротких поездок. В новых местах вы найдете энергию для внутреннего роста. В карьере не бойтесь экспериментировать, при этом будьте аккуратны и внимательны с документами.
Рак.
В июле у вас проснется интерес к духовному развитию. Используйте это время для рефлексии и работы с внутренними убеждениями. Ближе к 20-м числам почувствуете пик энергии, которую стоит применять для важных решений. В финансах могут быть неожиданные траты. Старайтесь не выбиваться из плана расходов.
Лев.
Особенной датой у вас будет 28 июля. В этот день ждите встречу или приглашение, которое нельзя упустить. Вы снова станете душой компании, а знакомства принесут пользу как в личном, так и профессиональном плане. Постарайтесь больше внимания уделять стрессоустойчивости, чтобы не допустить выгорания на работе.
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Дева.
Месяц подходит для наведения порядка в бюджете. Возможны возврат старых долгов и неожиданная прибыль до 13-го числа. Не стоит пренебрегать страховками и усиленной защитой личных данных. В июле вас ждут несколько поездок, вероятно, связанных с рабочими задачами.
Весы.
День, когда вы можете получить ценную подсказку от Вселенной — 15 июля. В этом месяце желательно вложиться в себя: образовательные курсы или смена стиля в одежде. Вы станете магнитом для интересных людей, которые по достоинству оценят ваши идеи. Не упускайте эту возможность проявиться.
Скорпион.
Идеальное время, чтобы двигаться в сторону независимости. Фриланс, монетизация хобби или переход в новую сферу дадут хороший старт. В то же время следите за здоровьем и эмоциональным состоянием. Переживания могут отразиться на сердечно-сосудистой системе. Особенно осторожными стоит быть 30-го числа.
Стрелец.
Середина месяца удачна для смены обстановки. Импровизированное короткое путешествие (в период с 7 по 10 июля) может оказаться судьбоносным. В финансовом секторе ожидаются как поступления, так и непредвиденные траты. Контролируйте желания, чтобы сохранить стабильность. От родных поступят приятные известия.
Козерог.
Июль будет месяцем вашего карьерного роста. Появится отличная возможность, чтобы укрепиться как профессионал. Люди начнут прислушиваться к вашему мнению. Особенным днем станет для вас 18 июля: предстоит принять важное решение. Постарайтесь не слишком сильно тратиться в этом месяце.
Водолей.
Ваш мозг требует подпитки нестандартными идеями, поэтому открывается отличное время для освоения нового навыка или творческого эксперимента. До 12 июля на связь выйдут старые друзья и захотят восстановить общение. Если чувствуете искренность в их словах — обязательно сделайте это.
Рыбы.
Эмоции обострятся, но это поможет глубже понять родных. В июле хорошо выделить время для искренних разговоров в кругу семьи. Ваш внутренний голос станет громче, особенно он усилится к 25-му числу. Контролируйте эмоциональные траты и не поддавайтесь на уловки маркетинга.
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