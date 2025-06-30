Экс-замминистра спорта Ростовской области получила три года колонии

В Ростове-на-Дону вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю министра спорта региона. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 30 июня.
Ленинский районный суд признал чиновницу виновной в получении взятки в размере 150 тысяч рублей. Выяснилось, что в 2023 году фигурантка, используя служебное положение, получила деньги от представителя коммерческой организации. Взамен она обещала обеспечить заключение госконтракта с подведомственным учреждением, упростить процедуру оформления документов и не проверять качество оказанных услуг.
Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил ее к трем годам колонии общего режима, а также штрафу в 4,5 млн рублей.
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