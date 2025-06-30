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С 1 июля на пермские улицы выйдут новые автобусы

Для нескольких маршрутов обновится подвижной состав, также изменится расписание нескольких автобусов, рассказали в городском дептрансе.

Для нескольких маршрутов обновится подвижной состав, также изменится расписание нескольких автобусов, рассказали в городском дептрансе.

Так, перевозчик маршрута № 6 выводит на линию новые автобусы взамен старых. По условиям новых контрактов, подвижной состав оснащен стеклопакетами, табло высокой чёткости, кондиционером, увеличенным количеством валидаторов, системой навигации и медиапанелями.

Новые автобусы выйдут на кольцевые маршруты № 28 и № 29 в Индустриальном районе. Модель Volgabus 4298G4 еще не эксплуатировалась в Перми. У этих машин низкий уровень пола при входе во все двери.

Также продолжается замена автобусов малого класса на более вместительные модели. Так, маршрут № 26 переходит на обслуживание автобусами среднего класса вместо малого.

Прекращает работу маршрут № 10 т в связи с окончанием срока действия свидетельства. Взамен пермяки могут воспользоваться автобусами № 6 и № 79. Оба они работают по регулируемому тарифу, к оплате принимаются транспортные и банковские карты, все виды проездных.

Для автобусов № 38, № 44 и № 75 запланированы изменения расписания. Так, автобусам № 38 и № 75 предстоят корректировки графика по будням и выходным, автобусу № 44 — только по будням. Изменения обусловлены меняющейся дорожной обстановкой.