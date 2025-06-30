В Самаре на маршруте 108 вместо электробуса временно будет троллейбус

С 1 июля на межмуниципальный маршрут № 108 «Губернский рынок — Южный город» временно выходит троллейбус вместо электробуса. Об этом сообщает региональный Минтранс.
До конца июля на линию поставлен троллейбус модели «Горожанин» с увеличенным автономным ходом, бортовой номер 935. Причина замены — тестовая эксплуатация и неисправности электробуса.
Маршрут, расписание и цена проезда не меняются.
Ранее мы писали, что на Всероссийский фестиваль бардовской песни пустят более 100 пригородных поездов.
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