СК проверит в Ростове оправдание экс-чиновника после обрушения на Нариманова

Причины, по которым экс-главу района признали невиновным, потребовал прояснить председатель СК России Александр Бастрыкин. Также глава федерального ведомства поручил донским следователям разобраться в ситуации жильцов аварийного дома, так как в СМИ сообщили, что ростовчане «все еще не обеспечены жилыми помещениями и не полностью получили компенсационные выплаты».