СК проверит в Ростове оправдание экс-чиновника после обрушения на Нариманова

В Ростове-на-Дону следователи проверят основания, по которым в рамках дела о частичном обрушении аварийного дома на Нариманова оправдали экс-главу администрации Ворошиловского района города. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Напомним, бывшего ростовского чиновника оправдали в рамках статьи «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), сейчас это решение обжалуется.
Причины, по которым экс-главу района признали невиновным, потребовал прояснить председатель СК России Александр Бастрыкин. Также глава федерального ведомства поручил донским следователям разобраться в ситуации жильцов аварийного дома, так как в СМИ сообщили, что ростовчане «все еще не обеспечены жилыми помещениями и не полностью получили компенсационные выплаты».
Напомним, часть конструкции дома на Нариманова разрушилась вечером 27 января 2024 года. После этого людей экстренно эвакуировали. Немного позже было зафиксировано более серьезное повреждение стены в районе первого подъезда.
Ростовчанам, оставшимся без крыши над головой, оперативно предоставили временные квартиры в маневренном фонде, были назначены выплаты. После этого началась процедура выкупа квартир.
Еще через время власти заявили, что постройку планируют снести, тогда этим вопросом и ходом расследования заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. В декабре 2024 года сообщалось о новом обрушении на Нариманова.
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