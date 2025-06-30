Исполняющим обязанности главы Бирска во второй раз назначен Ринат Ахмадуллин

В Бирске назначили нового исполняющего обязанности сити-менеджера Бирска. Депутаты горсовета 25 июня выбрали на эту должность главного специалиста отдела ЖКХ городской администрации Рината Ахмадуллина.
Ранее он уже занимал этот пост после досрочной отставки Виктории Бурдиной, которую арестовали по обвинению в получении взятки. После обязанности сити-менеджера исполнял Сергей Васянин, однако 11 июня попросил освободить от них.
Нового сити-менеджера планируют перевыбрать 14 сентября.
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