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Фонды поддержки участников СВО: куда обратиться за помощью ветерану боевых действий

В условиях специальной военной операции необходимость всесторонней поддержки ее участников и их семей осознает не только государство, но и неравнодушные граждане. Фонды поддержки участников СВО играют важнейшую роль в помощи бойцам и их родным — от юридического сопровождения до реабилитации и социальной адаптации.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Участник СВО с рацией.
Источник: РИА "Новости"

В материале рассматриваем, как работают основные фонды, оказывающие помощь участникам СВО и их близким. Объясняем, какие направления поддержки они охватывают, кто может обратиться за помощью и какие шаги нужно предпринять, чтобы ее получить.

1. Фонд «Защитники Отечества»

Этот фонд — один из известнейших в России. Его главная цель — адресная помощь ветеранам СВО, бывшим участникам боевых действий и их семьям, включая родственников погибших.

Основные направления помощи

Согласно официальному сайту организации, приоритетные направления помощи фонда:

  • социальная и медицинская реабилитация;
  • обеспечение техникой и протезами;
  • восстановление и подготовка документов;
  • профессиональное обучение и трудоустройство;
  • правовая и психологическая поддержка;
  • патриотическое воспитание и сохранение памяти.

Кто может обратиться

За помощью к «Защитникам Отечества» имеют право обратиться:

  • участники СВО, ветераны боевых действий, добровольцы;
  • семьи погибших и раненых;
  • инвалиды, проходящие реабилитацию.

Как получить помощь

Обратиться за поддержкой можно несколькими способами.

1. Через региональные филиалы (адреса и контакты — на сайте);

2. Через адресное сопровождение: это заявления, документы, назначение социального координатора.

2. Благотворительный фонд «Народный Фронт. Всё для Победы»

Проект «Все для Победы!» направлен на оказание поддержки российским бойцам, задействованным в специальной военной операции, а также на помощь их близким. Особую роль в деятельности фонда играет поддержка военнослужащих необходимым вооружением. Его руководитель — Анна Цивилева.

Основные направления помощи

В список задач фонда входят:

  • сбор средств на снаряжение, дроны, автомобили;
  • гуманитарная поддержка для мирных жителей;
  • помощь в переобразовании;
  • обеспечение протезами;
  • бесплатная юридическая и психологическая помощь

Кто может обратиться

Фонд помогает:

  • действующем военнослужащим в зоне СВО и ветеранам;
  • родственникам бойцов.

Как получить помощь

Поддержка доступна через волонтерские акции и онлайн-запросы. Подробные данные для связи указаны на сайте фонда. Есть филиалы в регионах. Телефон горячей линии — 117 (добавочный 1).

3. Благотворительный фонд «ЗаЩИТа»

Благотворительный фонд «ЗаЩИТа» основали для оказания поддержки участникам специальной военной операции и их родственникам. Организация предоставляет комплексную помощь военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, государственным служащим и другим лицам, принимавшим участие в выполнении задач на территории Украины, ДНР, ЛНР, Сирии, а также их семьям.

Основные направления помощи

В перечень основных направлений помощи фонда входят:

  • адресная гуманитарная поддержка бойцам и семьям;
  • медицинская и психологическая помощь;
  • восстановление инфраструктуры, духовная поддержка;
  • финансовая и материальна я помощь;
  • поддержка военнослужащим, уволенным с военной службы из-за утраты трудоспособности;
  • помощь родственникам погибшего или раненого военнослужащего.

Кто может обратиться

За помощью могут обратиться:

  • военнослужащие-участники СВО или боевых действий в Сирии;
  • семьи погибших и пострадавших.

Как получить помощь

Проще всего получить помощь через контакты на сайте или связавшись с волонтерами фонда.

4. Всероссийский Союз ветеранов СВО

Союз ветеранов специальной военной операции основан для консолидации участников СВО, их семей, волонтёров и всех, кто был вовлечён в проведение спецоперации.

Основные направления помощи

Среди направлений помощи фонда следует выделить эти:

  • медицинская и социальная помощь;
  • юридическое сопровождение;
  • санаторно‑курортная реабилитация;
  • трудоустройство, образование;
  • психологическая поддержка.

Кто может обратиться

Позвонить в фонд за помощью могут:

  • участники СВО;
  • их семьи;
  • волонтеры;
  • ветераны.

Как получить помощь

Помощь доступна в филиалах по всем регионам — контакты указаны на сайте.

5. Благотворительный фонд «Своих не бросаем»

Фонд «Своих не бросаем» оказывает комплексную помощь ветеранам и инвалидам боевых действий. Организация способствует социальной адаптации бывших военнослужащих, помогает с трудоустройством и получением новой профессии. Также фонд проводит культурные и спортивные мероприятия, способствующие интеграции инвалидов в общественную жизнь.

Основные направления помощи

Среди основных задач фонда:

  • восстановление здоровья, лечение, реабилитация;
  • психологическая адаптация;
  • образовательная и профессиональная помощь;
  • мероприятия по интеграции бывших военнослужащих в общество.

Кто может обратиться

Обратиться в фонд могут раненые военнослужащие и их семьи.

Как получить помощь

Поддержка доступна через фондовые программы и через сайт.