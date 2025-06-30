Фонды поддержки участников СВО: куда обратиться за помощью ветерану боевых действий

В условиях специальной военной операции необходимость всесторонней поддержки ее участников и их семей осознает не только государство, но и неравнодушные граждане. Фонды поддержки участников СВО играют важнейшую роль в помощи бойцам и их родным — от юридического сопровождения до реабилитации и социальной адаптации.