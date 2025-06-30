Фонды поддержки участников СВО: куда обратиться за помощью ветерану боевых действий

В материале рассматриваем, как работают основные фонды, оказывающие помощь участникам СВО и их близким. Объясняем, какие направления поддержки они охватывают, кто может обратиться за помощью и какие шаги нужно предпринять, чтобы ее получить.
1. Фонд «Защитники Отечества»
Этот фонд — один из известнейших в России. Его главная цель — адресная помощь ветеранам СВО, бывшим участникам боевых действий и их семьям, включая родственников погибших.
Основные направления помощи
Согласно официальному сайту организации, приоритетные направления помощи фонда:
- социальная и медицинская реабилитация;
- обеспечение техникой и протезами;
- восстановление и подготовка документов;
- профессиональное обучение и трудоустройство;
- правовая и психологическая поддержка;
- патриотическое воспитание и сохранение памяти.
Кто может обратиться
За помощью к «Защитникам Отечества» имеют право обратиться:
- участники СВО, ветераны боевых действий, добровольцы;
- семьи погибших и раненых;
- инвалиды, проходящие реабилитацию.
Как получить помощь
Обратиться за поддержкой можно несколькими способами.
1. Через региональные филиалы (адреса и контакты — на сайте);
2. Через адресное сопровождение: это заявления, документы, назначение социального координатора.
2. Благотворительный фонд «Народный Фронт. Всё для Победы»
Проект «Все для Победы!» направлен на оказание поддержки российским бойцам, задействованным в специальной военной операции, а также на помощь их близким. Особую роль в деятельности фонда играет поддержка военнослужащих необходимым вооружением. Его руководитель — Анна Цивилева.
Основные направления помощи
В список задач фонда входят:
- сбор средств на снаряжение, дроны, автомобили;
- гуманитарная поддержка для мирных жителей;
- помощь в переобразовании;
- обеспечение протезами;
- бесплатная юридическая и психологическая помощь
Кто может обратиться
Фонд помогает:
- действующем военнослужащим в зоне СВО и ветеранам;
- родственникам бойцов.
Как получить помощь
Поддержка доступна через волонтерские акции и онлайн-запросы. Подробные данные для связи указаны на сайте фонда. Есть филиалы в регионах. Телефон горячей линии — 117 (добавочный 1).
3. Благотворительный фонд «ЗаЩИТа»
Благотворительный фонд «ЗаЩИТа» основали для оказания поддержки участникам специальной военной операции и их родственникам. Организация предоставляет комплексную помощь военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, государственным служащим и другим лицам, принимавшим участие в выполнении задач на территории Украины, ДНР, ЛНР, Сирии, а также их семьям.
Основные направления помощи
В перечень основных направлений помощи фонда входят:
- адресная гуманитарная поддержка бойцам и семьям;
- медицинская и психологическая помощь;
- восстановление инфраструктуры, духовная поддержка;
- финансовая и материальна я помощь;
- поддержка военнослужащим, уволенным с военной службы из-за утраты трудоспособности;
- помощь родственникам погибшего или раненого военнослужащего.
Кто может обратиться
За помощью могут обратиться:
- военнослужащие-участники СВО или боевых действий в Сирии;
- семьи погибших и пострадавших.
Как получить помощь
Проще всего получить помощь через контакты на сайте или связавшись с волонтерами фонда.
4. Всероссийский Союз ветеранов СВО
Союз ветеранов специальной военной операции основан для консолидации участников СВО, их семей, волонтёров и всех, кто был вовлечён в проведение спецоперации.
Основные направления помощи
Среди направлений помощи фонда следует выделить эти:
- медицинская и социальная помощь;
- юридическое сопровождение;
- санаторно‑курортная реабилитация;
- трудоустройство, образование;
- психологическая поддержка.
Кто может обратиться
Позвонить в фонд за помощью могут:
- участники СВО;
- их семьи;
- волонтеры;
- ветераны.
Как получить помощь
Помощь доступна в филиалах по всем регионам — контакты указаны на сайте.
5. Благотворительный фонд «Своих не бросаем»
Фонд «Своих не бросаем» оказывает комплексную помощь ветеранам и инвалидам боевых действий. Организация способствует социальной адаптации бывших военнослужащих, помогает с трудоустройством и получением новой профессии. Также фонд проводит культурные и спортивные мероприятия, способствующие интеграции инвалидов в общественную жизнь.
Основные направления помощи
Среди основных задач фонда:
- восстановление здоровья, лечение, реабилитация;
- психологическая адаптация;
- образовательная и профессиональная помощь;
- мероприятия по интеграции бывших военнослужащих в общество.
Кто может обратиться
Обратиться в фонд могут раненые военнослужащие и их семьи.
Как получить помощь
Поддержка доступна через фондовые программы и через сайт.