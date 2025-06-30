Карантин ввели в Нижегородской области из-за повилики

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Нижегородской области. В результате планового обследований специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили очаг заражения повиликой на обочинах трассы «Ужовка — Большое Болдино — Салганы», недалеко от села Черновское.
Площадь зараженного участка составила 3 гектара. Вокруг него создана буферная зона — 87 гектаров, где также действует карантин. Принятые меры направлены на то, чтобы не допустить распространения растения-паразита, способного нанести серьезный вред сельскому хозяйству.
Ранее сообщалось, что на территории сразу четырех муниципалитетов Нижегородской области введён карантин в связи с выявлением ясеневой изумрудной златки.