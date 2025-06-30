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Карантин ввели в Нижегородской области из-за повилики

В Нижегородской области зафиксирован очаг опасного сорняка — повилики (Cuscuta spp.), из-за чего в Большеболдинском округе был введен карантинный фитосанитарный режим.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Нижегородской области. В результате планового обследований специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили очаг заражения повиликой на обочинах трассы «Ужовка — Большое Болдино — Салганы», недалеко от села Черновское.

Площадь зараженного участка составила 3 гектара. Вокруг него создана буферная зона — 87 гектаров, где также действует карантин. Принятые меры направлены на то, чтобы не допустить распространения растения-паразита, способного нанести серьезный вред сельскому хозяйству.

Ранее сообщалось, что на территории сразу четырех муниципалитетов Нижегородской области введён карантин в связи с выявлением ясеневой изумрудной златки.