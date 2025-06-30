«Усиление ветра до 20 м/с». Синоптики сказали о сохранении сильного ветра в Беларуси еще на один день

Во вторник белорусскую погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. При этом по северо-востоку страны будет сохраняться влияние прохладной неустойчивой воздушной массы. В течение суток будет переменная облачность. В основном, будет без осадков, однако северо-восточные регионы могут полить непродолжительные дожди, местами возможны грозы.