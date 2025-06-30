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«Усиление ветра до 20 м/с». Синоптики сказали о сохранении сильного ветра в Беларуси еще на один день

Синоптики снова предупредили белорусов о сильном ветре 20 м/с на 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси сохраняется затянувшаяся ветренная погода, сообщает pogoda.by.

Оранжевый уровень опасности объявлен Белгидрометом на 1 июля.

Во вторник белорусскую погоду обусловит область повышенного атмосферного давления. При этом по северо-востоку страны будет сохраняться влияние прохладной неустойчивой воздушной массы. В течение суток будет переменная облачность. В основном, будет без осадков, однако северо-восточные регионы могут полить непродолжительные дожди, местами возможны грозы.

И, увы, в Беларуси все еще будет довольно ветрено. Ветер северо-западного направления. Днем его порывы усилятся во многих районах и будут достигать 15 — 20 метров в секунду.

Ночью температуры будут опускаться до +9 — +14 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +19 — +25 градусов.

Накануне в Беларуси сильный ветер натворил немало бед. Так, МЧС сообщало о последствиях непогоды в Беларуси: «Деревья падали на дороги и машины, два человека пострадали в Минске, пенсионерка — в Молодечно».

И еще МЧС рассказало, что шесть туристов унесло ветром на озере во время фестиваля под Полоцком.