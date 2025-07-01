Изменения в российской системе образования: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Введение оценки за поведение
В Минпросвещения рассматривают введение оценки за поведение школьников в учебных заведениях. Большинство россиян (60%) положительно относятся к этой инициативе, 20% — скорее положительно, 10% — отрицательно, 7% — скорее отрицательно и 3% затруднились ответить.
Среди тех, кто поддерживает инициативу, 49% выступают за пятибалльную шкалу оценки — от «отлично» до «совсем неудовлетворительно», 37% — за трехбалльную систему: «неудовлетворительное», «удовлетворительное», «образцовое», 12% — за бинарный подход: хорошее/плохое поведение и 2% затруднились с ответом.
Введение оценки за поведение, по мнению респондентов, может повлиять на атмосферу в классе следующим образом:
- поможет родителям лучше понимать ситуацию с поведением ребенка в школе — 38%;
- улучшит дисциплину — 32%;
- может спровоцировать несправедливое отношение со стороны учителей — 8%;
- ничего не изменит — 8%;
- может вызвать конфликты между учителями, учениками и родителями — 7%;
- усилит давление на детей — 5%;
- затруднились ответить — 1%.
Меры воздействия за нарушение дисциплины на уроке
К предложению разрешить учителям временно удалять учеников средних и старших классов с урока за нарушения дисциплины большинство россиян (63%) относятся положительно, 19% — скорее положительно, 8% — скорее отрицательно, столько же — отрицательно и 3% затруднились с ответом.
Меры воздействия в случае нарушения дисциплины распределились следующим образом:
- удаление с урока — 38%;
- беседа родителями — 19%;
- вынесение письменного предупреждения — 13%;
- беседа с учеником — 11%;
- индивидуальная работа с психологом — 9%;
- замечание ученику в устной форме — 5%;
- свой ответ дали 3%, где большинство допускают применение всех перечисленных мер, в зависимости от нарушения;
- затруднились ответить — 2%.
Единое расписание уроков
Идею формирования единого расписания уроков поддерживают 42% опрошенных. 22% относятся к этой инициативе скорее положительно, 13% — отрицательно, 9% — скорее отрицательно и 14% затруднились ответить.
По мнению 20%, единое расписание упростит планирование школьного расписания. 19% считают, что оно сделает более понятной для родителей организацию учебного процесса, 16% полагают, что единое расписание никак не повлияет на образовательный процесс, 12% думают, что сделает более понятной педагогическую нагрузку, 11% уверены, что оно усилит контроль за образовательными учреждениями со стороны государства, 10% — что это снизит нагрузку на учеников и столько же затруднились ответить. Свой вариант ответа выбрали 2% респондентов, среди которых наиболее распространенным стало мнение, что «нагрузка на учителей и школы возрастет».
Ежедневная зарядка
Введение в школах ежедневной зарядки на 10−15 минут перед первым уроком, по мнению 49% респондентов, поможет детям взбодриться и настроиться на учебу. 38% считают, что польза от такой зарядки будет незначительной, 9% полагают, что зарядка негативно повлияет на концентрацию внимания, 2% дали свой ответ, где большинство написали, что «к положительным результатам данная мера не приведет». Еще 3% затруднились с ответом.
Лимит на количество контрольных и проверочных работ
Что касается инициативы по установлению лимита на количество контрольных и проверочных работ в школах, 43% опрошенных относятся к этому положительно, 26% — скорее положительно, 14% — скорее отрицательно, 10% — отрицательно и 7% затруднились с ответом.
Нормативы по времени выполнения домашнего задания
Согласно еще одному проекту в сфере образования, предлагается установить нормативы по времени выполнения домашнего задания: от 1 часа в младших классах до 3,5 часов в старших. 29% россиян считают такие ограничения бессмысленными, 28% поддерживают, аргументируя, что это поможет снизить нагрузку на школьников, 22% не поддерживают, так как это сложно контролировать, 7% поддерживают, но считают, что нормы должны быть выше, столько же — поддерживают, но считают, что нормы должны быть, наоборот, ниже, а 4% заявили, что домашнее задание вообще нужно отменить. Еще 2% затруднились ответить.