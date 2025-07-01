Изменения в российской системе образования: результаты опроса Новостей Mail

По мнению 20%, единое расписание упростит планирование школьного расписания. 19% считают, что оно сделает более понятной для родителей организацию учебного процесса, 16% полагают, что единое расписание никак не повлияет на образовательный процесс, 12% думают, что сделает более понятной педагогическую нагрузку, 11% уверены, что оно усилит контроль за образовательными учреждениями со стороны государства, 10% — что это снизит нагрузку на учеников и столько же затруднились ответить. Свой вариант ответа выбрали 2% респондентов, среди которых наиболее распространенным стало мнение, что «нагрузка на учителей и школы возрастет».