Подвиги героев СВО: 10 историй о мужестве военнослужащих

Более трех лет в зоне СВО рождаются настоящие легенды. На передовой и в тылу, под шквальным огнем и в минуты затишья звучат имена проявивших стойкость бойцов. Рассказываем о реальных примерах мужества и самоотверженности героев СВО на передовой.
Кто считается героем СВО
Героем СВО называют участника боевых действий, проявившего исключительную храбрость, самоотверженность и преданность долгу. Это не юридический термин, и сегодня в медиа и обществе героями считают российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.
Всех достижений бойцов не счесть. Собрали несколько громких историй о мужестве и силе духа российских солдат.
Подвиги бойцов СВО: реальные истории
За три с лишним года СВО явила миру массу впечатляющих примеров героизма и стойкости российских воинов. Ежедневно на линии огня совершаются десятки подвигов, и это лишь малая часть примеров.
1. Подвиг летчиков ЧВК «Вагнер» Александра Антонова и Владимира Никишина
Зимой 2022 года под Артемовском в районе Клещеевки потерпел крушение самолет ЧВК Су-24М. Командиру экипажа Александру Антонову и штурману Владимиру Никишину удалось повторить подвиг героя СССР Николая Гастелло.
Экипаж выполнял боевую задачу, когда обстановка на земле начала резко меняться. ВСУ попытались устроить бронетанковый прорыв, возникла большая угроза занятым ЧВК «Вагнер» позициям. С земли бойцы запросили помощь бомбардировщика. Оценив ситуацию, командир Антонов и штурман Никишин решили бить по вражеской колонне. Чтобы нанести удар, требовалось на несколько километров залететь за линию соприкосновения.
При развороте самолет атаковали из ПЗРК. Наблюдательный пост отряда штурмовиков доложил командиру о снижении борта в район колонны ВСУ. Антонов направил горящий СУ-24М на вражескую технику, и спустя мгновения самолет врезался в бронетанковую колонну противника. Ценой своих жизней экипаж сорвал прорыв украинских военных, сохранив позиции штурмовиков «Вагнера».
Военного летчика Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина посмертно удостоили звания Героя России. Военные корреспонденты утверждали, что Украина передала тела летчиков представителям, накрыв их триколором и знаменем ЧВК — в знак уважения.
2. Подвиг экипажа танка «Алеша»
В 2023 году танкисты Т-80БВ разгромили восемь бронемашин ВСУ в районе Времевского выступа. Расим Баксиков, «Леня» Алексей Неустроев, «Монолит» Филипп Евсеев и «Ласка» Александр Леваков в неравном бою дали отпор врагу.
Экипаж танка «Алеша» попал под артобстрел ВСУ, в ходе атаки ранило механика-водителя. Командир Баксиков оказал сослуживцу первую помощь, передал раненого медикам и занял его место. Леваков на месте командира выдвинулся к мотострелковому полку ВС РФ с целью поддержать оборону. На подходе в лесополосе он обнаружил два танка и движущуюся колонну ВСУ. Внезапно выехав на огневой рубеж, командир экипажа Баксиков вступил в бой с превосходящими силами врага.
В первые минуты битвы наводчик Неустроев ликвидировал два вражеских танка Т-72Б. Застопорившуюся колонну ВСУ накрыла российская артиллерия. Несколько украинских машин подорвались на минах, а «Алеша» остался добивать противника. За полчаса ВСУ лишились БТР М113 и пяти MaxxPro с десантом.
Уничтожив последнюю машину, «Алеша» около 40 минут прикрывал мотострелков. В ходе сражения противник потерял не только технику, но и сто человек личного состава.
Снятое с беспилотника видео эпичного боя облетело мировые соцсети. Экипаж «Алеши» представили к госнаградам, а Владимир Путин вручил танкистам звезды Героев России.
3. Подвиг Нурмагомеда Гаджимагомедова
Нурмагомед Гаджимагомедов, командир роты 247 десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ — первый боец СВО, посмертно награжденный званием Героя России. Его полк выдвинулся на задание 24 февраля 2022 года. Старший лейтенант Гаджимагомедов был тяжело ранен: он закрыл собой сослуживцев и подорвал себя и солдат ВСУ последней гранатой.
В начале СВО Нурмагомеда в составе десантной бригады перебросили в тыл врага для выполнения особой задачи. Колонна десантников столкнулась с превосходящими силами ВСУ. Машину командира полка подбили. Оказавшись в окружении, тяжело раненый офицер открыл огонь и отвлек внимание нападавших. Сослуживцы эвакуировались из пылающей техники, пока Гаджимагомедов продолжал отстреливаться до последнего патрона.
Ценой жизни 25-летний десантник спас личный состав «голубых беретов». Он сумел повторить подвиг летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии в 2018 году. В честь Героя России назвали площадь в Донецке.
4. Подвиг участников операции «Поток»
При освобождении Суджи 800 бойцов ВС РФ прорвались в тыл противника буквально из-под земли, пройдя по газовой трубе более 14 километров. Операция «Поток» кратно приблизила освобождение Курской области.
Армия России зашла в Суджу 11 марта и стремительно продолжила гнать противника в сторону Сум. В наступлении принимала участие группировка «Север». В операции «Поток» задействовали спецназ «Ахмат», 30-й мотострелковый полк 72-й дивизии, ОДШБр «Ветераны», бригаду «Восток» и 11-ю десантно-штурмовую бригаду ВДВ. Упоминалась в сюжетах по теме и 160-я бригада.
«Поток» — полноценная общевойсковая операция, изменившая ход боевых действий в приграничье. В газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород штурмовики дышали нефтехимией и солями тяжелых металлов. Инженеры-первопроходцы из «Ветеранов» проделывали в трубе отверстия, чтобы поступал воздух. Разведчики прокладывали маршрут. Отравившихся выводили, но все сидели в трубе до последнего.
Принимавшие участие в «Потоке» воины потеряли в весе до 12 кг. Им не хватало воды, а чтобы выжить, они смачивали губы конденсатом. Некоторые из бойцов провели в газопроводе около недели.
Застав противника врасплох, воины прорвали оборону ВСУ и освободили восемь населенных пунктов в Курской области. По данным ряда военкоров, некоторые участники операции «Поток» уже получили госнаграды, а в стенах Курского драмтеатра им посвятили выставку.
5. Подвиг «Кубани» Александра Мальцева
Мобилизованный сержант из 144-й мотострелковой дивизии 20 ОА Александр Мальцев в одиночку захватил окоп ВСУ и пленил солдат противника на участке Кременной. Спустя три дня он погиб в бою, прикрывая отход сослуживцев 13 марта 2023 года. Боец посмертно награжден званием Героя России.
Александр Мальцев с позывным «Кубань» прошел Чечню, командовал отделением разведки штурмовой роты. В штурм он пошел в составе разведгруппы, состоявшей из боевой тройки. Под огневым прикрытием бойцы приблизились к опорнику ВСУ, когда противник открыл огонь. В бою ранило двоих военнослужащих. Вытащив пострадавших из-под огня и оказав им первую помощь, Кубань решил захватить траншею ВСУ.
Мальцев пробрался через редкий посеченный лес и незаметно проник во вражеский окоп. В коротком бою он ликвидировал нескольких солдат противника, а еще двоих взял в плен, захватив опорник. Мальцев мог добить сдавшихся, но пощадил их. После он передал солдат ВСУ группе закрепления и продолжил бой.
Подвиг командира отделения разведки штурмовой роты 488 мотострелкового полка ЗВО Александра Мальцева запечатлели на видео, а кадры боя разлетелись по соцсетям.
Подвиги представителей мирных профессий в зоне СВО
Подвиги в зоне СВО совершаются не только на передовой. В тылу, в госпиталях, на инженерных объектах, в полевых лагерях трудятся врачи, водители, волонтеры. Каждый день они самоотверженно приходят на помощь даже в очень тяжелых условиях.
1. «Ангел» Юрий Гагарин
Бизнесмен из Челябинска Юрий Гагарин спас, по разным оценкам, порядка 400 детей, использовав рюкзаки-переноски. Доброволец и командир штурмового батальона «Апостол» нашел в подвалах и вывел из-под обстрелов, по предварительным подсчетам, 367 юных жителей Донбасса. Не всех детей успели записать, у части из них не было документов.
Из подвалов ребят выносили на спинах, а самый маленький спасенный родился за два часа до эвакуации. Девочку назвали Ангелиной в честь позывного Гагарина — «Ангел».
Юрия Гагарина наградили орденом Мужества, на Донбассе о нем слагают легенды, он неоднократно попадал в окружение ВСУ, пока выносил детей. Сам же командир героем себя не считает.
2. Медсестра Людмила Болилая
Тысячи женщин на СВО спасают солдат и в госпиталях, и на линии огня. Людмила Болилая — врач скорой помощи, в 2023 году она добровольно прибыла на фронт. В последний день января ВСУ ударили по месту дислокации российских солдат кассетными боеприпасами. Оказавшись в эпицентре, медсестра мотострелкового подразделения приняла решение не оставаться в штабе.
Под огнем ефрейтор Болилая оказывала помощь раненым и готовила бойцов к эвакуации. В один момент Людмила подбежала к пострадавшему военнослужащему, как вдруг прогремел новый удар. Медсестра укрыла бойца, а когда огонь стих, поняла, что истекает кровью.
Поражающие элементы снаряда Людмила приняла на себя. Ее доставили в полевой госпиталь. Женщина перенесла непростые операции и выжила, как и спасенный ею солдат. Через время Людмиле передали слова благодарности последнего, а за героизм ефрейтора представили к госнаграде. Кроме того, Болилая стала первой женщиной-участницей СВО, награжденной Звездой Героя России.
3. Водитель-механик и санитар Михаил Торгашев
Михаил Торгашев спас пятеро человек, закрыв собой людей во время атаки беспилотника ВСУ.
Михаил прибыл на СВО добровольцем в 2024 году. Он попал в медвзвод и работал не только водителем, но и санитарным инструктором, вывозил раненых с передовой. Торгашев обеспечивал эвакуацию из Бердычей.
На очередном выезде 5 апреля его автомобиль накрыло кассетными боеприпасами. Двоих медиков ранило, и Торгашев перетащил их под подбитый танк, где также укрылись трое штурмовиков. Услышав звук FPV-дрона, Михаил развернулся к беспилотнику лицом и закрыл собой область между траками.
Удар БПЛА доброволец принял на себя, прикрыв раненых. Благодаря поступку механика-водителя медики и штурмовики выжили. За самоотверженность санитар медвзвода 2 мотострелкового батальона 74 мотострелковой бригады 41 ОА ЦВО Михаил Торгашев посмертно награжден званием Героя России.
4. Студент мединститута «Лев» Данила Борисов
Уроженец Архангельской области Данила Борисов хочет стать нейрохирургом. В 2022 году он окончил медколледж и записался в добровольцы. Парня отправили служить в НМ ДНР, позже вошедшей в состав ВС России.
Данила спасал и возвращал солдат в бой, выносил раненых с передовой, транспортировал их в полевой госпиталь. Довелось 20-летнему студенту с позывным «Лев» и протащить на себе солдата восемь километров.
Первое время Борисов проводил с бойцами занятия по тактической медицине, а после сотого выжившего перестал их считать. Как сам Борисов заявлял в разговоре с журналистами, после сотого спасенного он перестал считать тех, кому помог.
5. Священник Антоний Савченко
Иерей Антоний Савченко погиб на СВО, спасая пострадавших от обстрела ВСУ. После удара вражеской артиллерии раненый священнослужитель выносил товарищей, которые уже не могли передвигаться сами. Савченко решил не бросать пострадавшего офицера в разрушенном помещении и вернулся за ним. В момент очередного удара отец Антоний накрыл собой бойца. Все пятеро спасенных батюшкой Антонием выжили, но сам он погиб.
Клирику псковского Свято-Троицкого кафедрального собора было 32 года, когда удар из РСЗО HIMARS лишил его жизни. Патриарх Кирилл посмертно наградил Антония Савченко орденом князя Дмитрия Донского I степени. Митрополит Матфей отметил в рапорте авторитет отца Антония среди бойцов. Священник похоронен за алтарем храма пророка Илии в Выбутах Псковского района.