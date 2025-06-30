Пермяки задолжали за использование муниципальной земли более 170 миллионов

На 1 июня текущего года на контроле судебных приставов оставалось 760 исполнительных производств о взыскании задолженности за аренду и фактическое пользование муниципальной земли. Общая сумма задолженности — 176,2 млн рублей. Вернуть в бюджет с начала года удалось только 3,5 млн.
В департаменте земельных отношений администрации города напоминают гражданам о способах погашения задолженности — при личном визите в отдел судебных приставов или онлайн, на сайте ФССП или «Госуслугах». К арендаторам-должникам применимы все меры ограничений — блокировка счетов, арест имущества, запрет на сделки с недвижимостью и прочее. И как вишенка на торте — возбуждение процедуры банкротства.