Пермяки задолжали за использование муниципальной земли более 170 миллионов

В департаменте земельных отношений администрации города напоминают гражданам о способах погашения задолженности — при личном визите в отдел судебных приставов или онлайн, на сайте ФССП или «Госуслугах». К арендаторам-должникам применимы все меры ограничений — блокировка счетов, арест имущества, запрет на сделки с недвижимостью и прочее. И как вишенка на торте — возбуждение процедуры банкротства.