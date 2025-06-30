Экстренное сообщение от Узгидромета — на Узбекистан надвигается волна сильной жары

Уже 2 июля жара накроет северные и южные регионы, а также пустынные зоны страны. С 3 по 5 июля жаркая погода распространится на большую часть территории республики. Температура воздуха поднимется до +40…+43 °C, в южных и пустынных районах местами достигнет +44…+46 °C.