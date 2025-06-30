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Экстренное сообщение от Узгидромета — на Узбекистан надвигается волна сильной жары

Vaib.uz (Узбекистан. 30 июня). Узгидромет выпустил предупреждение о резком повышении температуры воздуха в ближайшие дни.

Сейчас в Ричмонде: +29° 4 м/с 74% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: Vaib.Uz

С 2 по 5 июля 2025 года на территорию Узбекистана начнёт поступать очень жаркий воздух с юга.

Уже 2 июля жара накроет северные и южные регионы, а также пустынные зоны страны. С 3 по 5 июля жаркая погода распространится на большую часть территории республики. Температура воздуха поднимется до +40…+43 °C, в южных и пустынных районах местами достигнет +44…+46 °C.

Кроме того, по стране ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, а в отдельные дни и районы порывы будут достигать 20−25 м/с. В ряде мест возможны пыльные поземки и ухудшение видимости.