Копить не получается: В Молдове лишь каждому четвёртому жителю удалось сделать накопления в 2024 году — население на грани

Сбережения — роскошь для Молдовы в 2024 году: только каждому четвёртому жителю удалось сделать накопления в 2024 году.
Официальная статистика привела цифры, которые показывают, что люди — на грани, живут от зарплаты до зарплаты и не готовы к финансовым потрясениям.
— 32% молдаван зарабатывают менее 5000 леев в месяц.
— 29% — в пределах 5000−10 000 леев, что всё равно ниже среднего по стране.
— 70% не увидели роста доходов.
— 19% заявили, что стали зарабатывать меньше.
Сбережений нет:
— Половина семей продержится менее месяца, если потеряет основной доход.
— Из тех, кто копит, 57% держат деньги наличными, а 46% — на текущем счёте.
— Только 1 из 4 полностью доверяет банкам, а ещё 25% считают их ненадёжными.
Что тревожит людей:
— Коммуналка (88%) и еда (79%) — главные источники беспокойства.
— 73% боятся роста цен на жильё.
— 37% ждут значительной инфляции в ближайший год.
Бюджет на выживание:
— 4 из 10 семей хватает только на еду.
— Более трети — на еду и одежду, но не на технику или мебель.
— Чтобы чувствовать себя нормально, половине нужно минимум 15 000 леев в месяц.
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