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Копить не получается: В Молдове лишь каждому четвёртому жителю удалось сделать накопления в 2024 году — население на грани

Официальная статистика привела цифры, которые показывают, что люди живут от зарплаты до зарплаты и не готовы к финансовым потрясениям.

Источник: Комсомольская правда

Сбережения — роскошь для Молдовы в 2024 году: только каждому четвёртому жителю удалось сделать накопления в 2024 году.

Официальная статистика привела цифры, которые показывают, что люди — на грани, живут от зарплаты до зарплаты и не готовы к финансовым потрясениям.

— 32% молдаван зарабатывают менее 5000 леев в месяц.

— 29% — в пределах 5000−10 000 леев, что всё равно ниже среднего по стране.

— 70% не увидели роста доходов.

— 19% заявили, что стали зарабатывать меньше.

Сбережений нет:

— Половина семей продержится менее месяца, если потеряет основной доход.

— Из тех, кто копит, 57% держат деньги наличными, а 46% — на текущем счёте.

— Только 1 из 4 полностью доверяет банкам, а ещё 25% считают их ненадёжными.

Что тревожит людей:

— Коммуналка (88%) и еда (79%) — главные источники беспокойства.

— 73% боятся роста цен на жильё.

— 37% ждут значительной инфляции в ближайший год.

Бюджет на выживание:

— 4 из 10 семей хватает только на еду.

— Более трети — на еду и одежду, но не на технику или мебель.

— Чтобы чувствовать себя нормально, половине нужно минимум 15 000 леев в месяц.

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