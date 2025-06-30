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В Самаре стартовала волонтёрская программа форума «Россия — спортивная держава»

28 июня в Самаре в рамках Дня молодёжи торжественно запустили волонтёрскую программу XIII Международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт осенью 2025 года.

28 июня в Самаре в рамках Дня молодёжи торжественно запустили волонтёрскую программу XIII Международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт осенью 2025 года.

Планируется подготовить 1000 волонтёров. Они будут работать по двум направлениям: в составе оргкомитета и как представители города-организатора. Обучение пройдёт по 15 профилям — от работы с делегациями до медиасопровождения и логистики.

Программу представили опытные волонтёры международных событий. Регистрация открыта до 15 сентября на платформе Добро.рф. Участвовать могут россияне и иностранцы от 18 лет (с 16 лет — для волонтёров города).

Основными площадками форума станут стадион «Солидарность Самара Арена» и Дворец спорта им. Высоцкого.

Ранее мы писали, что с 3 по 6 июля на территории Мастрюковских озер будет проходить Всероссийский фестиваль бардовской песни.

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