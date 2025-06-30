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В Балтийске повысился уровень воды, заезд на легковушках на паром затруднен

Водителей предупреждают об опасности повредить машину.

Источник: телеграм-канал «Паромная переправа Балтийск – Балтийская коса – Балтийск»

В Балтийске в канале повысился уровень воды. Водителей, которые хотят переправиться на пароме, предупреждают об опасности повредить авто. Об этом сообщает телеграм-канал «Паромная переправа Балтийск — Балтийская коса — Балтийск».

«Предупреждение для водителей… уровень воды очень высокий.. заезд на низких авто затруднен», — говорится в сообщении.

«Сегодня на 20:00 возможно переправить обычный авто седан?», — спрашивает подписчик. Ему отвечают: «Если сможете заехать, то да». Отмечается, что днем многие автомобили чиркали днищем, закатываясь на паром.