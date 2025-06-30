Танк Т-90: история создания и характеристики одного из самых продаваемых танков в мире

В начале девяностых разработку Т-90 чуть было не свернули, но спустя время он стал одним из самых продаваемых танков в мире. Рассказываем об особенностях и характеристиках боевой машины.
Что из себя представляет танк Т-90
Танк Т-90 «Владимир» — это основной боевой российский танк семейства Т-72. Первый танк, который серийно начали производить в Российской Федерации после распада СССР. Боевая машина представляет собой платформу для различных модификаций и модернизаций. Самой актуальной модификацией Т-90 в настоящее время считается танк Т-90М «Прорыв».
История создания
В 1986 году ЦК КПСС и Совет министров СССР выпустили постановление, которое предписывало создать абсолютно новый танк. Он должен был объединить в себе преимущества устаревшего на тот момент Т-72 и дорогостоящего Т-80. При разработке новый танк обозначили как «Объект 188».
Первую вариацию корпуса советские инженеры собрали в 1988 году. Со следующего года опытные образцы танков начали «обкатывать» на полигонах. В 1991 году по итогам испытаний новый танк рекомендовали для принятия на вооружение армии СССР, однако события августа того года затормозили процесс.
После распада Советского Союза испытания «Объекта 188» начались вновь. В октябре 1992 года танк Т-90 приняли на вооружение российской армии. К тому моменту его улучшили с оглядкой на операцию «Буря в пустыне» в Ираке, где активно применялись танки Т-72. Наименование «Владимир» боевая машина получила после смерти главного конструктора, Владимира Поткина.
Конструкция танка
Т-90 имеет традиционную внутреннюю компоновку. Трансмиссия и двигатель находятся в кормовой части. Командир и наводчик боевой машины располагаются в основном боевом отделении в центре. Механик-водитель находится в передней части танка. При этом внутри танка снаряды размещаются без специальных контейнеров.
У Т-90 сварной корпус и штампованное днище. Башня танка по своей конструкции повторяет башню Т-72БМ. Командирская башенка чуть смещена вправо.
Технические характеристики танка Т-90
Рассмотрим основные технические характеристики танка Т-90.
|Вес
|46,5 т
|Длина корпуса (без учета пушки)
|6,8 м
|Ширина корпуса
|3,7 м
|Высота корпуса (по крыше башни)
|2,2 м
|Скорость по шоссе
|65 км/ч
|Скорость по пересеченной местности
|40 км/ч
|Мощность двигателя
|840-1130 л. с.
|Расход топлива на 100 км (по асфальту)
|Около 250 л
|Дальность связи по радиоканалу
|20 км
Численность экипажа Т-90
Экипаж Т-90 состоит из трех человек: механика-водителя, наводчика и командира.
Вооружение Т-90
В состав вооружения Т-90 входят следующие огневые средства.
1. 125-мм гладкоствольная пушка. Боекомплект — 22 снаряда в автомате заряжания и еще 20 снарядов в башне и корпусе танка. Для стрельбы можно использовать бронебойно-кумулятивные, осколочно-фугасные, управляемые и бронебойно-подкалиберные снаряды.
2. 7,62-мм пулемет ПКТМ (пулемет Калашникова). Боекомплект — 2 тысячи патронов.
3. Зенитная пулеметная установка 12,7-мм. Боекомплект — 300 патронов.
Модификации танка Т-90
У Т-90 есть несколько модификаций, созданных для разных условий ведения боевых действий.
1. Т-90К. Командирский вариант боевой машины. Оснащен дополнительным оборудованием, в том числе навигационной аппаратурой, КВ-радиостанцией и автономным агрегатом питания.
2. Т-90С «Бхишма». Экспортный вариант Т-90 для вооруженных сил Индии. В конструкцию добавлены тепловые прицелы французского производства. Предназначен для ведения боевых действий в жарком и засушливом климате.
3. Т-90СК. Командирский вариант боевой машины, созданный специально под экспорт в другие страны.
4. Т-90А. Серийная модификация с новой пушкой 2А46М-5. У лобовой части и башни корпуса усилена броня, установлен также новый дизельный двигатель и обновленная система противопожарного оборудования.
5. Т-90АК. Командирская вариация Т-90А с системой тактического управления боем, дополнительной навигацией и оборудованием связи.
6. Т-90СА. Модифицированный вариант Т-90А для армий Индии, Алжира, Ливии и других стран. Внутри танка установлен кондиционер.
7. Т-90М «Прорыв». Модернизированный Т-90, принятый на вооружение в 2021 году. Установлена полностью новая башня с системами тактического звена и управления огнем «Калина», новый автомат заряжания. Корпус защищен динамической защитой третьего поколения.
8. Т-90МС. Экспортный вариант танка Т-90М «Прорыв». По желанию заказчика есть возможность установить комплекс активной защиты «Арена-Э».
Сравнение Т-90 с другими танками
Рассмотрим недостатки и преимущества Т-90 в сравнении с другими известными во всем мире танками.
М1 «Абрамс»
Американский танк весит почти в два раза больше Т-90 — около 70 тонн. Это ограничивает его подвижность, так как «Абрамсы» проблематично использовать в районах с плохой проходимостью. Российский танк стоит намного дешевле американского, а значит для экспорта Т-90 — более привлекательный вариант.
Leopard 2
Немецкий танк ощутимо превосходит Т-90 по мощности двигателя (1500 л. с.) и максимальной скорости (72 км/ч). При этом у Leopard 2 отсутствует автомат заряжания, запас хода по шоссе на 100 км меньше, чем у Т-90. Для нормального функционирования боевой машины нужен экипаж из четырех человек, тогда как Т-90 способен выполнять все боевые задачи с экипажем из трех человек.
Challenger 2
Британский Challenger весит почти как два Т-90, у него нет управляемого вооружения и автомата заряжания. Однако боекомплект у танка обширнее, чем у Т-90 — 52 выстрела. Challenger 2 может развивать всего 59 км/ч против 70 км/ч у Т-90, а его стоимость в два раза превышает стоимость «Владимира».
Применение танка Т-90 в боевых действиях
Т-90 успешно применялся в нескольких вооруженных конфликтах.
1. Первая чеченская война (1994—1996 год).
2. Война в Сирии, бои за Алеппо (первые Т-90 перебросили в Сирию в 2015 году).
3. Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе (2020 году).
4. Боевые действия на Украине (с 2022 года по настоящее время).
Интересные факты о танке Т-90
Собрали несколько интересных фактов о российском танке Т-90.
1. Т-90 — это самый популярный в мире экспортный танк в XXI веке. Его закупают даже те страны, которые раньше имели на вооружении американские танки «Абрамс».
2. По состоянию на 2020 год стоимость экспортной модификации Т-90МС составляла около 4−5 млн долларов. Танки западных стран на тот момент стоили около 6 млн долларов.
3. После первых поставок в Индию вооруженные силы страны называли Т-90 «ночной бабочкой». Такое прозвище появилось из-за постоянных перегревов танка в дневное время.
4. Если Т-90 и его экипаж правильно подготовить, то при условии неглубокого водоема (до пяти метров) танк может пройти по дну.
5. Т-90 присутствует во многих компьютерных играх: Call of Duty, Battlefield, War Thunder, Armored Warfare.