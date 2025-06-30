Танк Т-90: история создания и характеристики одного из самых продаваемых танков в мире

Немецкий танк ощутимо превосходит Т-90 по мощности двигателя (1500 л. с.) и максимальной скорости (72 км/ч). При этом у Leopard 2 отсутствует автомат заряжания, запас хода по шоссе на 100 км меньше, чем у Т-90. Для нормального функционирования боевой машины нужен экипаж из четырех человек, тогда как Т-90 способен выполнять все боевые задачи с экипажем из трех человек.