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Московский зоопарк создаст отдел для помощи диким животным

Московский зоопарк создаст отдел для помощи диким животным в столице.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московский зоопарк сформирует новый отдел, который будет заниматься помощью диким животным в городе, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.

«Московский зоопарк формирует новый отдел. Этот отдел будет заниматься помощью диким животным в городе. Сотрудники будут заниматься пострадавшими животными, выезжать и оказывать профессиональную помощь в критических ситуациях, связанных с заходом диких животных в городскую черту или если животное травмировано», — написала Акулова.

Она добавила, что сейчас идет формирование штата сотрудников.