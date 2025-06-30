Московский зоопарк создаст отдел для помощи диким животным

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Московский зоопарк сформирует новый отдел, который будет заниматься помощью диким животным в городе, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале.
«Московский зоопарк формирует новый отдел. Этот отдел будет заниматься помощью диким животным в городе. Сотрудники будут заниматься пострадавшими животными, выезжать и оказывать профессиональную помощь в критических ситуациях, связанных с заходом диких животных в городскую черту или если животное травмировано», — написала Акулова.
Она добавила, что сейчас идет формирование штата сотрудников.