Финал «Игры в кальмара» намекнул на американский спин-офф от Дэвида Финчера

Первый сезон шоу расставался со зрителем на ноте осторожного оптимизма, но в конечном счете от него не осталось и следа. История Сон Ки Хуна, ввязавшегося в битву с левиафаном, обернулась депрессивной басней о том, что ~победить в игре можно, но победить игру нельзя~. И лучшее, на что тут можно рассчитывать, — это умереть с достоинством. Итог, раз уж на то пошло, закономерный. Что и говорить, если президентские выборы не взял даже Николай Михайлович Харитонов с лозунгом «Поиграли в капитализм и хватит».