Правительство поддержало освобождение участников СВО от пошлин в суде

«Сейчас в Госдуме находится законопроект, который освобождает участников специальной военной операции, их семьи от уплаты государственной пошлины при обращениях в суд, когда для установления юридически значимых фактов приходится нести дополнительные издержки на необходимые процедуры. Правительство поддерживает это предложение депутатов и сенаторов. Также будем продолжать помогать нашим ребятам и их родным», — заявил Мишустин.