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Правительство поддержало освобождение участников СВО от пошлин в суде

Правительство поддержало освобождение участников СВО от уплаты госпошлин в суде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительство РФ поддерживает инициативу парламентариев об освобождении участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлины при обращении в суд, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина в понедельник встретился с членами Совета палаты Совета Федерации.

«Сейчас в Госдуме находится законопроект, который освобождает участников специальной военной операции, их семьи от уплаты государственной пошлины при обращениях в суд, когда для установления юридически значимых фактов приходится нести дополнительные издержки на необходимые процедуры. Правительство поддерживает это предложение депутатов и сенаторов. Также будем продолжать помогать нашим ребятам и их родным», — заявил Мишустин.