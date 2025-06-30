В Ростове завершается масштабная реконструкция школы № 92

В Ростове-на-Дону завершается масштабная реконструкция школы № 92 на проспекте Стачки. Зданию, построенному более 60 лет назад, впервые за всю историю проводят капитальный ремонт. Об этом сообщили в региональном правительстве.
На модернизацию образовательного учреждения из областного бюджета выделили 745 миллионов рублей. За полтора года строители укрепили фундамент и несущие конструкции, полностью заменили кровлю и фасад, установили современные энергоэффективные окна и провели внутреннюю отделку помещений.
Строительная готовность объекта превышает 90%, ведется благоустройство территории и пуско-наладочные работы. Дополнительные 164,8 миллиона рублей направили на оснащение школы. Учреждение, рассчитанное на 558 учеников, откроет двери уже 1 сентября. Это станет настоящим подарком к новому учебному году для жителей микрорайона.
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