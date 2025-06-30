Специалистов по цифровым двойникам и полимерным материалам будут готовить в ПИШ ТГУ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Специалистов в области цифровых двойников, полимерных материалов и управленцев-новаторов будут готовить в Передовой инженерной школе «Гибридные и комбинированные технологии» Тольяттинского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что начат набор абитуриентов на четыре новых профиля подготовки.
«В Передовой инженерной школе “Гибридные и комбинированные технологии” (ПИШ “Гибридтех”) Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) начат прием абитуриентов на четыре новых профиля подготовки — три в магистратуре и один на бакалавриате», — говорится в сообщении.
В число новых профилей подготовки вошли: «Управление качеством на высокотехнологичных производствах», «Управление инновационными проектами», «Полимерные материалы и технологии», «Цифровой двойник».
Отмечается, что выпускники программы «Управление качеством на высокотехнологичных производствах» смогут создавать, внедрять и улучшать системы управления качеством на предприятиях, а также будут знать, как выявлять и устранять проблемы, используя цифровые двойники, анализ больших данных и другие современные IT-решения. А по профилю «Управление инновационными проектами» будут готовить управленцев-новаторов, «которые смогут не просто руководить, а создавать новые высокотехнологичные инженерные продукты». «Мы научим студентов разрабатывать, планировать и реализовывать инновационные проекты в производственной сфере, оценивать, насколько рискованна новая разработка и будет ли она прибыльной, эффективно взаимодействовать с инженерами и другими специалистами, участвующими в проекте», — сказал директор Института финансов, экономики и управления ТГУ Максим Искосков.
Студентам, которые выберут для обучения профиль «Полимерные материалы и технологии», предстоит освоить различные методы переработки пластика, компьютерные программы для моделирования процессов переработки, научиться контролировать качество материалов и изделий, чтобы они соответствовали стандартам и другое. Как отметила профессор кафедры «Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы» Института машиностроения ТГУ Наталья Грызунова, такой магистерской программы нет ни в одном вузе Самарской области.
Проверять идеи без риска и находить ошибки до того, как они возникнут, смогут инженеры-выпускники, выбравшие профиль «Цифровой двойник». «Сегодня это одно из самых перспективных направлений в машиностроении. Оно позволяет готовить инженеров нового поколения, способных разрабатывать, внедрять и использовать цифровые двойники для оптимизации проектирования, производства и эксплуатации оборудования и продукции», — подытожил заведующий кафедрой «Проектирование и эксплуатация автомобилей» Института машиностроения ТГУ Александр Бобровский.