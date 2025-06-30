Специалистов по цифровым двойникам и полимерным материалам будут готовить в ПИШ ТГУ

Отмечается, что выпускники программы «Управление качеством на высокотехнологичных производствах» смогут создавать, внедрять и улучшать системы управления качеством на предприятиях, а также будут знать, как выявлять и устранять проблемы, используя цифровые двойники, анализ больших данных и другие современные IT-решения. А по профилю «Управление инновационными проектами» будут готовить управленцев-новаторов, «которые смогут не просто руководить, а создавать новые высокотехнологичные инженерные продукты». «Мы научим студентов разрабатывать, планировать и реализовывать инновационные проекты в производственной сфере, оценивать, насколько рискованна новая разработка и будет ли она прибыльной, эффективно взаимодействовать с инженерами и другими специалистами, участвующими в проекте», — сказал директор Института финансов, экономики и управления ТГУ Максим Искосков.