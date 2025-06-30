К отравлению уральцев метанолом может быть причастна азербайджанская ОПГ

В Екатеринбурге на прошлой неделе произошло громкое задержание азербайджанцев. Их подозревают в заказных убийствах. Кроме того, по информации РИА Новости, фигуранты могут быть причастны к так называемому делу бутлегеров — массовому отравлению суррогатом на Урале, которое произошло несколько лет назад. Тогда умерли более 40 человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».