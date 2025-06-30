На Башкирию надвигается сильный ветер

В Уфе снова ожидаются неблагоприятные погодные условия. В столичной администрации предупредили горожан, что с 20.00 часов сегодняшнего дня до 20.00 часов 1 июля прогнозируются кратковременные дожди, днём местами пройдёт гроза. Ветер южный, юго-западный, достигающий скорости 5−10 м/с, при грозе порывы до 16м/с.
В столичной мэрии призвали при сильном ветре не находится рядом с деревьями, рекламными щитами и хрупкими конструкциями. Автовладельцам рекомендуют выбирать оптимальные места для парковки своих автомобилей. Кроме того, при грозе лучше отказаться от рыбалки и купания в водоёмах.
В госкомитете Башкирии по ЧС добавили, что по данным Башгидрометцентра, на территории республики ожидается облачная погода, местами будет град.
Температура воздуха ночью составит +11,+16°, днём +18,+23°. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метров и менее.