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На Башкирию надвигается сильный ветер

Жителей республики призвали соблюдать осторожность на водоёмах и рядом с постройками.

Сейчас в Ричмонде: +29° 4 м/с 74% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: Башинформ

В Уфе снова ожидаются неблагоприятные погодные условия. В столичной администрации предупредили горожан, что с 20.00 часов сегодняшнего дня до 20.00 часов 1 июля прогнозируются кратковременные дожди, днём местами пройдёт гроза. Ветер южный, юго-западный, достигающий скорости 5−10 м/с, при грозе порывы до 16м/с.

В столичной мэрии призвали при сильном ветре не находится рядом с деревьями, рекламными щитами и хрупкими конструкциями. Автовладельцам рекомендуют выбирать оптимальные места для парковки своих автомобилей. Кроме того, при грозе лучше отказаться от рыбалки и купания в водоёмах.

В госкомитете Башкирии по ЧС добавили, что по данным Башгидрометцентра, на территории республики ожидается облачная погода, местами будет град.

Температура воздуха ночью составит +11,+16°, днём +18,+23°. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500 метров и менее.