На Башкирию надвигается сильный ветер

В столичной мэрии призвали при сильном ветре не находится рядом с деревьями, рекламными щитами и хрупкими конструкциями. Автовладельцам рекомендуют выбирать оптимальные места для парковки своих автомобилей. Кроме того, при грозе лучше отказаться от рыбалки и купания в водоёмах.