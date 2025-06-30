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Штормовые предупреждения объявлены на вторник почти во всех регионах Казахстана

Астана. 30 июня. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены на вторник почти во всех регионах Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +29° 4 м/с 74% 759 мм рт. ст. +29°

«В Акмолинской области 1 июля на западе, севере, востоке ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром западе, севере, востоке области ожидается туман. В Кокшетау 1 июля днем ожидается гроза», — говорится в штормовом предупреждении в воскресенье.

В Астане 1 июля днем ожидается гроза.

В Алматинской области 1 июля в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области порывы 15−20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы 1 июля сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве 1 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области 1—5 июля ожидается повышение температуры воздуха ночью от +17+22 до +25+30, днем от +30+35 до очень сильной жары +40+45. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области 1 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 1 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 1 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области 1 июля ночью на западе, севере, юге ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области 1 июля на севере, востоке ожидается гроза. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде 1 июля ожидается гроза.

В Мангистауской области 1 июля ночью на севере ожидается гроза. На западе, юге, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау 1 июля ожидается высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области 1 июля ночью ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. В Уральске 1 июля ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.

В области Ұлытау 1 июля на юге днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Актюбинской области 1 июля на западе, севере, в центре ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15−18 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 1 июля ветер южный, юго-западный днем порывы 15−18 м/с.

В Павлодарской области 1 июля ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, западе области порывы 15−20 м/с. В Павлодаре 1 июля ожидается гроза.

В Восточно-Казахстанской области 1 июля на севере, востоке ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 1 июля ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный 15−20, днем временами 23 м/с.

В области Абай 1 июля на западе, севере, юге ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный на западе, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23−28 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее 1 июля ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный порывы 15−20, днем временами 23 м/с.

В Костанайской области 1 июля днем на западе, севере ожидается гроза. Ночью на севере, востоке области туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 1 июля ночью ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области 1 июля ночью на севере, востоке ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный днем западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске 1 июля ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

В области Жетысу 1 июля ветер западный на востоке области порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. 1—4 июля на западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 1—4 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области 1 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 1 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области 1 июля в горных районах ожидается северо-западный ветер 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе 1 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.