Штормовые предупреждения объявлены на вторник почти во всех регионах Казахстана

В Алматинской области 1 июля в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области порывы 15−20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы 1 июля сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве 1 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.