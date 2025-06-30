Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В карьере «Мечта» официально запретили купаться, власти выяснили причину загрязнения воды

Виной всему оказались… нагонные явления.

Источник: администрация Калининграда

В карьере «Мечта» в Прибрежном официально запретили купаться, после того, как в воде нашли опасные бактерии. Временно вывешен черный флаг, сообщает пресс-служба мэрии города.

Эксплуатирующая организация «Городские леса» проверила наличие незаконных сливов их не нашла их.

«Причина, вероятнее всего, в другом — нагонные явления. К сожалению, так иногда там случается, когда в регионе долго господствуют западные ветра, заливная вода попадает в карьер», — прокомментировали в администрации.

Отмечается, что похожая история была в 2021 году в июне. Тогда купаться запретили, пляж закрыли, а через 3 недели анализы показали, что вода снова чистая. Тогда купаться разрешили вновь.

Напомним, региональный Роспотребнадзор рассказывал, что в пробах воды из карьера обнаружены Salmonella Derby, а количество энтерококков и колиформных бактерий превышает допустимые уровни.