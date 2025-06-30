Бастрыкин недоволен волокитой в расследовании смерти младенца в Башкирии

В пресс-службе ведомства сообщили, что в приемную Бастрыкина обратилась жительница Башкирии, попросив установить обстоятельства смерти ее сына в больнице. В декабре 2022 года родители доставили ребенка в больницу, где ему отказали в госпитализации.