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Бастрыкин недоволен волокитой в расследовании смерти младенца в Башкирии

Глава СК РФ дал ряд распоряжений по этому делу.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить ему, как идет расследование обстоятельств смерти полуторомесячного младенца в Башкирии, а также доложить, почему была допущена волокита во время расследования.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в приемную Бастрыкина обратилась жительница Башкирии, попросив установить обстоятельства смерти ее сына в больнице. В декабре 2022 года родители доставили ребенка в больницу, где ему отказали в госпитализации.

Вскоре, когда состояние малыша стало критическим, его доставили в реанимацию, где он скончался спустя несколько дней.

Ранее Бастрыкин уже ставил эту ситуацию на контроль. Теперь он также поручил принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки.

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