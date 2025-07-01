Грозит ли кризис перевозкам: власти анонсировали сокращение паромов из Ленинградской области в Калининград

Правительство Калининградской области не рассчитывает на возвращение парома «Антей» на линию в этом году. Такое заявление сделал вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов на заседании комитета по транспорту и таможенной политике, в понедельник, 30 июня.
По словам чиновника, ситуация с перевозками осложняется: «Антей» сошёл с линии по достаточно объективным причинам. Объём субсидий, который перевозчики смогли получить по конкурсу, закончился, после чего паром встал на плановый ремонт и, вероятно, покинет регион.
По коммерческим ценам, которые выставляют перевозчики, местные предприниматели пользуются услугами не очень активно, отметил вице-премьер. Из-за этого уровень загрузки низок, они терпят убытки. «Собственно говоря, здесь всё понятно», — заявил Рольбинов.
Он пояснил, что другие суда также могут временно встать на ремонт. Власти ожидают, что линию покинет железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский».
«Когда он выйдет, вслед за ним, видимо, ещё один паром встанет тоже на ремонт, — сказал Рольбинов. — Боюсь, что до конца года из крупных железнодорожных паромов мы будем пользоваться только тремя».
Проблемы с паромами совпали с трудностями в распределении субсидий для перевозчиков. Как отметил вице-премьер, месяц назад на совещании с Министерством транспорта и Росморречфлотом перевозчиков просили предоставить объективную информацию о выполненных объёмах.
"По официальной информации, которой располагает Министерство транспорта и Росморречфлот, порядка 17,5% субсидий выбрано.
Мы понимаем, что физически выбрано гораздо больше, но наши догадки на бумагу не положишь", — подчеркнул он.
Власти настаивают: перевозчики должны в ближайшее время отчитаться о проделанной работе и предоставить всю документацию, чтобы можно было объективно оценить объёмы использованных субсидий. Это необходимо для обращения в федеральное правительство с просьбой о дополнительных средствах.
По словам Рольбинова, даже промежуточные данные, которые называет Росморречфлот, «странным образом не очень сильно высокие»: речь идёт о 30%. «Это, на мой взгляд, тоже не отражает объективную картину», — отметил он.
Но есть и положительные новости: удалось добиться согласия Росморречфлота на допсоглашения с перевозчиками, которые выбрали заявленные объёмы, но не израсходовали средства полностью.
«У кого такая проблема есть, подавайте, пожалуйста, заявление в Росморречфлот, и с вами будут заключать дополнительные соглашения на невыбранные денежные средства», — призвал Рольбинов.
Власти опасаются, что без оперативной отчётности и прозрачности в распределении субсидий область может остаться без необходимого финансирования, а дефицит паромов усугубит ситуацию на линии.
Паром «Антей» временно прекратил рейсы между Петербургом и Калининградом в середине июня.