47 стобалльников и тысяча медалистов: в мэрии Воронежа подвели предварительные итоги ЕГЭ

В этом году 0,3% снизилось число выпускников, которые преодолели минимальный порог по русскому языку. И, наоборот, увеличился по профильной математике и математике базового уровня. В целом же средний балл по сравнению с 2024 годом снизился по 5 предметам, а по 6 вырос или остался на прежнем уровне. Впереди — 3 и 4 июля — пройдут «президентские» дни для пересдачи.