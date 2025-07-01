47 стобалльников и тысяча медалистов: в мэрии Воронежа подвели предварительные итоги ЕГЭ

В мэрии Воронежа на планерном заседании обсудили ряд важных тем. Они касались предварительных итогов проведения ЕГЭ, завершения выпускных вечеров в школах и планах на 2025 год Городской дирекции единого заказчика ЖКХ. Мероприятие прошло под председательством главы города Сергея Петрина 30 июня.
СДЕЛАЛИ УПОР НА МАТЕМАТИКУ.
Руководитель управления образования и молодежной политики Ольга Бакуменко рассказала об итогах проведения основного этапа ЕГЭ в школах Воронежа. В этом году в основной период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в городе работало 28 пунктов проведения ЕГЭ, 3 пункта для выпускного экзамена и 17 пунктов «на дому». Участие в основном периоде ЕГЭ приняли 5310 человек. В резервные дни основного периода экзамены сдавали 240 человек.
В этом году 0,3% снизилось число выпускников, которые преодолели минимальный порог по русскому языку. И, наоборот, увеличился по профильной математике и математике базового уровня. В целом же средний балл по сравнению с 2024 годом снизился по 5 предметам, а по 6 вырос или остался на прежнем уровне. Впереди — 3 и 4 июля — пройдут «президентские» дни для пересдачи.
47 ВЫПУСКНИКОВ СТАЛИ СТОБАЛЛЬНИКАМИ.
Максимальные 100 баллов в этом году получили 47 выпускников на 52 экзаменах. Высшие баллы по двум предметам набрали три ученика воронежских школ. Выпускница образовательного центра «Содружество» набрала по 100 баллов по трем предметам: по русскому языку, химии, биологии.
Как подчеркнула Ольга Бакуменко, благодаря слаженной работе всех структур, аннулирования работ в основной период 2025 года не было. В дополнительный период в сентябре экзамены будут сдавать выпускники, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Окончательные итоги ГИА 2025 подведут в октябре.
Кроме того, руководитель управления рассказала, как прошли выпускные в школах 28 июня.
— Аттестаты о среднем общем образовании получили 4948 человек, из них 630 ребят закончили школу с медалями I степени или золотыми, а 463 выпускникам вручены медали II степени, то есть серебряные, — подытожила Ольга Николаевна.
Мэр Сергей Петрин поручил проверить пункты сдачи экзаменов перед резервными днями и обратить внимание на обеспечение безопасности.
ПРОДОЛЖИТСЯ КАПРЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Далее директор МКУ «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ» Сакит Абакаров сообщил о планах на 2025 год. В рамках выполнения судебных решений в Воронеже осуществляется капитальный ремонт четырех многоквартирных домов. Заключено 9 муниципальных контрактов на 110 млн рублей, с экономией бюджетных средств в 8,22 млн рублей.
Основные работы включают обновление фасадов и подъездов, а также ремонт систем канализации и водоснабжения. В 2025 году из бюджетов всех уровней выделено 379 млн рублей на строительство и капремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе реконструкцию котельной на ул. Туполева, 31к. Обновление последней обеспечит тепло 30 многоквартирным домам и 2 социальным объектам.
Также планируется ремонт 11 участков тепловых сетей на сумму 126 млн рублей. Уже начались работы по пяти контрактам.
Продолжается подготовка к отопительному сезону, включая ремонт оборудования и проектирование перевооружения котельной по улице Одесская, 66а. Кроме того, из городского бюджета предусмотрен капремонт 29 муниципальных квартир с заключением 13 контрактов на 9 млн рублей. Работы также ведутся по капитальному ремонту четырех нежилых помещений, строительству модульного общежития и благоустройству территории учебного цеха по ул. Ворошилова, 32к. кроме того, к концу 2025 года планируют завершить рекультивацию иловых карт по ул. Антокольского.