Есть «і» и «ў». Уникальный цифровой шрифт разработали в Беларуси

Говоря об уникальности этого шрифта, ректор отметил, что он исполнен в славянских чертах. Определенные углы, которые использованы для его начертания, взяты из кириллицы, славянской письменности. Есть «ў» и «і», а это значит, что шрифт может быть использован на белорусском языке всеми структурами, которые занимаются делопроизводством.