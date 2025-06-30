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Студенты Самарского политеха стали победителями олимпиады «Я — профессионал»

Подведены итоги всероссийской олимпиады «Я — профессионал», участие в которой приняли более 185 тысяч студентов.

Подведены итоги всероссийской олимпиады «Я — профессионал», участие в которой приняли более 185 тысяч студентов. Дипломы победителей и призёров получили 10 студентов политеха.

Победителями стали:

Алёна Игноватова (инженерно-технологический факультет, направление «Вооружение и военная техника»);Глеб Купцов (факультет архитектуры и дизайна, направление «Дизайн»).

Призёрами стали ещё восемь студентов в направлениях от «Строительства» до «Программной инженерии» и «Освоения космоса».

Участники получат возможность пройти стажировки в крупных компаниях, воспользоваться карьерными льготами, а также поступить в магистратуру или аспирантуру на льготных условиях.

Олимпиада проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и проекта «Россия — страна возможностей» при поддержке Минобрнауки РФ.

Ранее мы писали, что самарский пианист Александр Князев завоевал серебро на Международном музыкальном конкурсе им. Сергея Рахманинова.

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