Студенты Самарского политеха стали победителями олимпиады «Я — профессионал»

Подведены итоги всероссийской олимпиады «Я — профессионал», участие в которой приняли более 185 тысяч студентов. Дипломы победителей и призёров получили 10 студентов политеха.
Победителями стали:
Алёна Игноватова (инженерно-технологический факультет, направление «Вооружение и военная техника»);Глеб Купцов (факультет архитектуры и дизайна, направление «Дизайн»).
Призёрами стали ещё восемь студентов в направлениях от «Строительства» до «Программной инженерии» и «Освоения космоса».
Участники получат возможность пройти стажировки в крупных компаниях, воспользоваться карьерными льготами, а также поступить в магистратуру или аспирантуру на льготных условиях.
Олимпиада проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и проекта «Россия — страна возможностей» при поддержке Минобрнауки РФ.
Ранее мы писали, что самарский пианист Александр Князев завоевал серебро на Международном музыкальном конкурсе им. Сергея Рахманинова.
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