Пострадали десятки женщин: чем прославился сын норвежской принцессы Мариус Борг Хейби и в чем его обвиняют

Но, несмотря на раскаяние, уже через несколько недель Хейби был задержан вновь. В сентябре того же года его арестовали по подозрению в нарушении запретительного судебного приказа: Мариус общался в машине с той самой девушкой, с которой ему не разрешалось контактировать. Помимо этого, обвинения против него выдвинули еще несколько девушек, но Хейби не признавал свою вину, а его адвокат отметил, что доказательная база у пострадавших была «слишком хлипкой», чтобы отправить его за решетку.