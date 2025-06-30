Пострадали десятки женщин: чем прославился сын норвежской принцессы Мариус Борг Хейби и в чем его обвиняют

Старший сын норвежской принцессы Метте-Марит, 28-летний Мариус Борг Хейби подозревается в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, нанесении телесных повреждений и других преступлениях. В общей сложности он мог совершить около 23 преступлений, однако местная полиция решила не арестовывать члена королевской семьи. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие преступления совершал Мариус Борг Хейби и что ему может за это грозить.
Кто он такой.
Мариус Борг Хейби родился 13 января 1997 года. Когда у его матери принцессы Метте-Марит завязались отношения с принцем Хоконом, мальчику было около трех лет. Однако, в отличие от своих сводных братьев и сестер, Хейби не имеет титулов и не претендует на королевский престол.
Проблемы с законом и запрещенными веществами.
Проблемы с законом у Хейби начались еще 2024 году. Тогда, в августе, его впервые задержали в квартире в Осло, выдвинув обвинения в нанесении побоев его бывшей девушке. Но арестовывать мужчину не стали. По данным СМИ, в квартире полиция обнаружила нож, воткнутый в одну из стен спальни женщины. После задержания на 30 часов суд отпустил Хейби из-под стражи, запретив приближаться к пострадавшей. Чуть позже Хейби принес публичные извинения девушке, объяснив свое поведение воздействием алкоголя и запрещенных веществ. Однако наследник принцессы и сам понимал, что этот факт не оправдывает его действий.
Но, несмотря на раскаяние, уже через несколько недель Хейби был задержан вновь. В сентябре того же года его арестовали по подозрению в нарушении запретительного судебного приказа: Мариус общался в машине с той самой девушкой, с которой ему не разрешалось контактировать. Помимо этого, обвинения против него выдвинули еще несколько девушек, но Хейби не признавал свою вину, а его адвокат отметил, что доказательная база у пострадавших была «слишком хлипкой», чтобы отправить его за решетку.
Затем в ноябре 2024 года мужчину обвиняли в половом акте без проникновения с «лицом, находившимся в бессознательном состоянии или имевшим другие причины, чтобы быть неспособным сопротивляться этому действию». Оказалось, что инцидент произошел еще в начале 2024 года, но дело снова было закрыто.
Другие дела.
Известно, что с мая 2025 года сына кронпринцессы допрашивали 14 раз. Прокурор полиции Осло Андреас Крушевски на пресс-конференции перечислил все категории преступлений Хейби:
изнасилование с совершением полового акта;два изнасилования без полового акта;насильственные действия сексуального характера и два эпизода нанесения телесных повреждений;четыре эпизода сексуально оскорбительного поведения;домашнее насилие;угрозы;пять нарушений судебного запретительного приказа;преследование сотрудника полиции;пять нарушений ПДД.
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Дела, которые закрыли.
Несмотря на то что репутация Хейби давно была запятнана, а на его счету «двузначное число» жертв, норвежская полиция уже не единожды закрывала дела наследника норвежской принцессы. В частности:
было закрыто дело о сексуальном насилии в отношении другой бывшей девушки Хейби — 29-летней Юлианы Снеккестад;прекращено следствие по делам о нападении, предположительно, совершенном в 2021 году в Тенсберге;дело об изнасиловании, которое могло произойти в 2014 или 2015 году;дело о «сексуально оскорбительном поведении» Хейби в отношении неназванной женщины.
Адвокат Мариуса утверждает, что его подопечный активно сотрудничает с полицией, но не признает своей вины по большинству вменяемых ему эпизодов, особенно тех, которые касаются сексуального насилия и надругательства.
Особый суд.
Так как Мариус является членом королевской семьи Норвегии, его дело будет разбирать династический суд, считает юрист Глеб Подъяблонский.
— Именно династический суд высокой скамьи будет определять, какое наказание ему назначат, исходя из законодательства Норвегии, — сказал он.
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