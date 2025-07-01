Вкус Балтийского моря. Что туристам попробовать на берегах Финского залива?

Настоящую гастрономическую экскурсию по берегам Финского залива невозможно представить без корюшки, миноги, копорского чая и выборгского кренделя. Эти продукты — не просто еда, а часть культурного кода Северо-Запада. Они рассказывают о традициях, природе и истории этого края порой лучше, чем экскурсоводы. Подробнее — в материале spb.aif.ru.
Питерская романтика.
«Пахнет огурцами!» — если вы услышите такую фразу на улицах Петербурга в апреле или мае, не удивляйтесь. Это значит — пошла корюшка. Маленькая серебристая рыбка с характерным свежим ароматом — одна из главных гастрономических визитных карточек Санкт-Петербурга и всего региона.
Корюшка — небольшая рыба семейства корюшковых, её длина редко превышает 20 см. Главная особенность — тонкий аромат свежих огурцов, который появляется сразу после вылова. Этот запах делает корюшку узнаваемой и любимой среди гурманов. Мясо рыбы нежное, с лёгкой горчинкой, а мелкие кости после жарки становятся хрустящими.
Корюшка считается эндемиком Балтийского моря и водоёмов Северо-Запада. Основные места её обитания — Финский залив, Ладожское озеро и река Нева. Каждую весну рыба отправляется на нерест, поднимаясь вверх из моря по течению.
Сезон корюшки — настоящая гастрономическая весна. Рыбу жарят, коптят, запекают. А на набережных и рынках устраиваются целые фестивали. Один из самых известных — Фестиваль корюшки в Петербурге, который собирает тысячи людей. Туристы приезжают ради колорита, запаха жареной рыбки и возможности попробовать настоящую корюшку с хрустящей корочкой, прямо с жаровни.
А ещё корюшка — это символ живой связи города с Балтикой. Для туриста поездка в Петербург весной — это не только белые ночи и Эрмитаж, но и жареная корюшка в уличном киоске, съеденная с видом на залив.
Рыба из Средневековья.
Если корюшка — лёгкий весенний привет, то минога — куда более древний и загадочный гость на столе. Эта необычная рыба без чешуи, с угревидным телом и круглым ртом напоминает скорее доисторическое существо, чем деликатес. Однако именно миногу на протяжении столетий подавали к царскому столу и экспортировали в Европу.
Река Нарва — один из главных нерестовых путей миноги. Весной она заходит в пресную воду из Балтики, чтобы отложить икру. Рыбаки знают: поймать миногу — не так-то просто. Она не ловится на удочку, и даже сети требуют особого устройства. Используются ловушки — так называемые «верши», установленные в определённых участках реки. Ловля ведётся вручную, как и сотни лет назад. Самый известный способ приготовления рыбы — копчение. Миногу коптят на ольховых дровах, и получается она с насыщенным вкусом, слегка сладковатым и очень жирным. Такая рыба — не на каждый день, но для гурмана это настоящее открытие. И если вы ищете необычное направление для путешествия — отправляйтесь в Ивангород. Здесь можно стоять на стенах крепости XVI века, слушать плеск реки и есть миногу, как это делали много веков подряд.
Русский чай.
Известно, что до появления китайского чая в России повсеместно пили копорский чай, он же иван-чай. Название пошло от села Копорье, что находится недалеко от Санкт-Петербурга и Копорской губы Финского залива. Здесь из листьев кипрея делали ферментированный напиток, который ценился за вкус и целебные свойства.
Считается, что первым заготавливать копорку начал ещё во времена Екатерины II некий придворный по фамилии Савелов. По одним сведениям, он сам побывал в Китае и решил найти российский заменитель чая, по другим — при российском посольстве жил кто-то из его дворовых людей. И вот он рассказал хозяину, как китайцы ферментировали листья. В результате Савелов начал собирать и заготавливать кипрей (иван-чай узколистный). Постепенно он приобрёл популярность как более дешёвый заменитель китайского чая. К началу XX века кипрей даже экспортировали за границу, например, травяной чай активно закупала Великобритания. Позже традиция производства была утрачена, но в последние десятилетия активно возрождается.
Идеальный сувенир из поездки — пачка копорского чая.
Крендель с историей.
Главным символом гастрономической культуры Выборга стал выборгский крендель.
Считается, что он символизирует руки, сложенные в молитве. В Выборг попал вместе с немецкими и шведскими ремесленниками в
Выборгский крендель — это не просто сдобная выпечка. Это гастрономический бренд города. В музее истории Выборга можно узнать, как он стал символом, а на мастер-классах в местных кафе научиться его выпекать. Кстати, почти у каждой булочной свой подход и свой «почерк». Иногда добавляют секретные ингредиенты — мёд, яйца, специи, в зависимости от рецепта пекарни.
Поэтому, если вы окажетесь в Выборге, не проходите мимо: съешьте тёплый крендель с солью и кофе. Это не просто перекус. Это маленький ритуал сопричастности к большому культурному наследию.