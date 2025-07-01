Вкус Балтийского моря. Что туристам попробовать на берегах Финского залива?

Река Нарва — один из главных нерестовых путей миноги. Весной она заходит в пресную воду из Балтики, чтобы отложить икру. Рыбаки знают: поймать миногу — не так-то просто. Она не ловится на удочку, и даже сети требуют особого устройства. Используются ловушки — так называемые «верши», установленные в определённых участках реки. Ловля ведётся вручную, как и сотни лет назад. Самый известный способ приготовления рыбы — копчение. Миногу коптят на ольховых дровах, и получается она с насыщенным вкусом, слегка сладковатым и очень жирным. Такая рыба — не на каждый день, но для гурмана это настоящее открытие. И если вы ищете необычное направление для путешествия — отправляйтесь в Ивангород. Здесь можно стоять на стенах крепости XVI века, слушать плеск реки и есть миногу, как это делали много веков подряд.