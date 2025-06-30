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В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 30 июня

Жителей Ростовской области предупредили о ракетной опасности вечером 30 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили ракетную опасность. Жители донского региона получили тревожные сообщения от регионального МЧС вечером 30 июня.

— Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области, — говорится в сообщении ведомства.

Дончанам настоятельно рекомендуют срочно предпринять меры предосторожности. Граждан просят немедленно покинуть открытые участки улиц, переместиться в помещения, избегать приближения к окнам, а также оставаться в безопасных местах до отмены режима.

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