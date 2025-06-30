Дорожную разметку ночью нанесут на 20 участках в Минске

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дорожную разметку ночью нанесут на 20 участках. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 1 июля планируется нанесение дорожной разметки на ул. Пионерской, ул. Ваупшасова, ул. Павловского, ул. Мазурова, ул. Сухаревской, ул. Одинцова, ул. Казинца, ул. Коласа (от ул. Сурганова до ул. Волгоградской), ул. Сапеги, проезде Каролинском, ул. Городецкой, ул. Шаранговича (от ул. Тимошенко до ул. Горецкого), ул. Уборевича, ул. Лобанка, ул. Космонавтов, ул. Бабушкина, ул. Неманской, МКАД (от ул. Скорины до Логойского тракта), ул. Павловского и ул. Панченко.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-