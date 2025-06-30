Дорожную разметку ночью нанесут на 20 участках в Минске

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 1 июля планируется нанесение дорожной разметки на ул. Пионерской, ул. Ваупшасова, ул. Павловского, ул. Мазурова, ул. Сухаревской, ул. Одинцова, ул. Казинца, ул. Коласа (от ул. Сурганова до ул. Волгоградской), ул. Сапеги, проезде Каролинском, ул. Городецкой, ул. Шаранговича (от ул. Тимошенко до ул. Горецкого), ул. Уборевича, ул. Лобанка, ул. Космонавтов, ул. Бабушкина, ул. Неманской, МКАД (от ул. Скорины до Логойского тракта), ул. Павловского и ул. Панченко.