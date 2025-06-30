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Это не жизнь, это выживание: Подсчитали, можно ли в Молдове маме с ребенком прожить на 5 тысяч леев в месяц

Представитель партии «Возрождение» Юрий Витнянский подсчитал, как в Молдове можно выжить на 5 000 леев в месяц.

Источник: Комсомольская правда

Представитель партии «Возрождение» Юрий Витнянский подсчитал, как в Молдове можно выжить на 5 000 леев в месяц, уточнив, что согласно данным Нацбанка, 32% граждан зарабатывают менее 5 тысяч леев в месяц.

"На 5 000 леев взрослому с ребенком не выжить.

Коммуналка —.

летом ~900 леев.

зимой более 1 500 леев.

Еда на двоих —.

минимум 2 200 лей в месяц.

(без сладкого, без ресторанов — только базовый набор: хлеб, крупы, овощи, молоко, курица).

Лекарства —.

от 700 до 900 лей.

(простуда, давление, витамины для ребёнка — даже без хронических заболеваний).

Транспорт —.

350 лей (маме — проездной, школьнику — льготный).

ИТОГО: 4 050−4 250 леев летом и до 5 000 леев зимой.

Одежда? Канцелярия? Обувь ребёнку? Срочный поход к врачу? Подарок на день рождения? На это уже денег нет.

5 000 леев — это не жизнь. Это выживание".

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