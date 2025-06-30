Это не жизнь, это выживание: Подсчитали, можно ли в Молдове маме с ребенком прожить на 5 тысяч леев в месяц

Представитель партии «Возрождение» Юрий Витнянский подсчитал, как в Молдове можно выжить на 5 000 леев в месяц, уточнив, что согласно данным Нацбанка, 32% граждан зарабатывают менее 5 тысяч леев в месяц.
"На 5 000 леев взрослому с ребенком не выжить.
Коммуналка —.
летом ~900 леев.
зимой более 1 500 леев.
Еда на двоих —.
минимум 2 200 лей в месяц.
(без сладкого, без ресторанов — только базовый набор: хлеб, крупы, овощи, молоко, курица).
Лекарства —.
от 700 до 900 лей.
(простуда, давление, витамины для ребёнка — даже без хронических заболеваний).
Транспорт —.
350 лей (маме — проездной, школьнику — льготный).
ИТОГО: 4 050−4 250 леев летом и до 5 000 леев зимой.
Одежда? Канцелярия? Обувь ребёнку? Срочный поход к врачу? Подарок на день рождения? На это уже денег нет.
5 000 леев — это не жизнь. Это выживание".
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