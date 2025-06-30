Водитель на уборочной: приятно в каждой буханке видеть частичку своего труда. В Брестской области началась жатва

В Брестской области 30 июня началась жатва. Аграрии приступили к выборочной уборке озимого ячменя. В нынешнем году погода не особо балует своей благосклонностью: весной подсушила и подморозила, потом залила дождями. Сельчане сделали все возможное, чтобы минимизировать потери. Пришло время оценить результаты. Первыми в поля вышли аграрии Ивановского и Березовского районов. Корреспонденты БЕЛТА из первых уст узнали о видах на урожай.
В юго-западном регионе надо убрать чуть более 31 тыс. га озимого ячменя. «Начали уборку сегодня. Первые — Ивановский и Березовский районы. Поэтапно будут приступать южные Брестский, Каменецкий, Малоритский, Жабинковский и другие районы. К пятнице, думаю, половина регионов подключатся, — поделился председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков. — По озимым есть определенная настороженность по недополучению урожая. Первые гектары покажут, как заморозки сказались. По готовности проблем нет: практически все зерноуборочные комбайны готовы, зерносушильные комплексы готовы. Около 70 новых комбайнов закуплено. Все организовано».
В Брестской области в уборочной страде задействуют около 5 тыс. человек. Из них свыше 2 тыс. будут трудиться за штурвалами комбайнов. Среди них и опытный Сергей Мозырчук. В сельском хозяйстве он без малого треть века. Свой комбайн к жатве готовил в течение месяца. Перебрал его, смазал каждый подшипник, проверил все узлы и механизмы. «Настроение боевое, рабочее. За год соскучились, тянет в поле. Надо качественно провести уборку, сколько намолотим — так и получим», — резонно рассуждает механизатор СУП «Ляховичское-Агро» Ивановского района.
Это хозяйство одно из первых в области вывело комбайны на хлебную ниву. Главный агроном предприятия «Ляховичское-Агро» Иван Бруско заметил, что погода в этом году решила показать свой характер. «В марте мы выходили в поля. Казалось бы, все хорошо: положительные температуры, не было ночных приморозков. В апреле, бывало, доходило до плюс 25. Рапс зацвел 20 апреля, как никогда. Думали, что будем убирать его в мае-июне. А в конце апреля — начале мая начались возвратные заморозки. Соответственно, сразу культуры поменяли цвет — и уже на планируемую урожайность не рассчитаешь. До минус 7 градусов доходило», — посетовал аграрий. Сельчане — люди привычные. Чтобы поддержать испытавшие стресс культуры, их обработали, подкормили. Растения отошли — колос начал наливаться.
Специалисты следили за ситуацией, проверяли влажность. Сегодня поняли — пора. Техника вышла в поле ближе к обеду. «Тут у нас 40 га с озимым ячменем. Видно, высохший колос не сильно сформирован, но уже подошел. Не из лучших участок. Ребята посмотрят, как подготовили технику, мало ли какие-то недочеты. Новый комбайн опробуем», — пояснил главный агроном.
Пока работают четыре комбайна. Когда подойдет время массовой жатвы, подключатся еще шесть. Александр Демкович из семьи сельских тружеников. Его отец и брат тоже работают в соседнем хозяйстве. «Техника интересна. Люблю покрутить», — с улыбкой пояснил выбор профессии механизатор. За штурвалом комбайна он проводит четвертый сезон. «Сложновато одному без помощника. За всем надо самому уследить. Датчики подсказывают, смотрю, чтобы жатка не забивалась. Следим за потерями: останавливаемся и смотрим валок», — рассказал Александр.
Как только бункер одного из комбайнов заполняется до краев, к нему подъезжает один из двух грузовиков. За рулем одного из них сидит Анатолий Теребей. В следующем году будет 40 лет, как он пришел в сельское хозяйство, с первых дней трудится водителем. «В первый год только пришел с армии, потом призвали в “партизаны” на Чернобыльскую АЭС (полгода там пробыл). Затем опять пришел в хозяйство. Всю жизнь здесь», — заметил сельчанин. За несколько часов сегодня он сделал пять рейсов. На ток отвез около 50 т зерна. «У нас в этом году КЗС построили новый. Заезжаем, высыпаем — и опять на поле. Приятно возить. То был один, а теперь — два. Веселее будет, быстрее. Вообще, с хорошим настроением работаем, радуемся уборочной. Хочется побольше хлеба заготовить, чтобы хлеб свой был, а не где-нибудь мы его брали. Приятно, когда заходишь в магазин и знаешь, что частица своего труда вложена в эту буханку, сердце радуется», — подчеркнул Анатолий Теребей.
Южная Брестская область традиционно первой в стране начинает уборочную кампанию. Вслед за озимым ячменем в регионе, как только подойдет пора, приступят к другим культурам.
Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,
Фото Виолетты ЮЖАКОВОЙ,
БЕЛТА. -0-