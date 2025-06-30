Водитель на уборочной: приятно в каждой буханке видеть частичку своего труда. В Брестской области началась жатва

Как только бункер одного из комбайнов заполняется до краев, к нему подъезжает один из двух грузовиков. За рулем одного из них сидит Анатолий Теребей. В следующем году будет 40 лет, как он пришел в сельское хозяйство, с первых дней трудится водителем. «В первый год только пришел с армии, потом призвали в “партизаны” на Чернобыльскую АЭС (полгода там пробыл). Затем опять пришел в хозяйство. Всю жизнь здесь», — заметил сельчанин. За несколько часов сегодня он сделал пять рейсов. На ток отвез около 50 т зерна. «У нас в этом году КЗС построили новый. Заезжаем, высыпаем — и опять на поле. Приятно возить. То был один, а теперь — два. Веселее будет, быстрее. Вообще, с хорошим настроением работаем, радуемся уборочной. Хочется побольше хлеба заготовить, чтобы хлеб свой был, а не где-нибудь мы его брали. Приятно, когда заходишь в магазин и знаешь, что частица своего труда вложена в эту буханку, сердце радуется», — подчеркнул Анатолий Теребей.