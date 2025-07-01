Стали известны самые популярные даты для свадьбы у казанцев

В Казани растет интерес к «красивым» и символичным датам для заключения брака. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления ЗАГС Татарстана Эльвира Ахметова. Всего в 2024 году в республике зарегистрировали более 23,6 тысячи браков — один из самых высоких показателей среди регионов Приволжского федерального округа. При этом в республике сохраняется низкий уровень разводов.