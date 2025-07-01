Власти официально назвали новое место для блошиного рынка в Калининграде

В Калининграде на Сельме подготовили площадку для блошиного рынка. Власти официально указали на новое место, прогнав торговцев с территории у башни «Врангель». Теперь торговать предлагают на улице Гайдара рядом с мостом — площадку там укатали асфальтовой крошкой, скоро установят туалеты.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ярмарка заработает в третьем квартале этого года. В постановлении прописано, что места для граждан будут бесплатными.
«Если товары на ярмарке будут действительно уникальными, то это место безусловно станет еще одной самодостаточной точкой притяжения туристов и местных любителей старины», — прокомментировали в мэрии.
Предполагается, что «блошка» будет работать с пятницы по воскресенье.