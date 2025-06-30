Молекула молодости или опасный эксперимент: что важно знать о ретиноле

В мире косметологии ретинол занимает особое место. Этот мощный ингредиент обещает омоложение и улучшение состояния кожи, но его применение требует осторожности. Врач-косметолог и фармаколог Юлия Филатова рассказала «Вечерней Москве» обо всех тонкостях использования ретинола.
Что такое ретинол.
По ее словам, ретинол — это производное витамина A, которое активно используется в косметологии благодаря своей способности стимулировать обновление клеток кожи, увеличивать выработку коллагена и эластина.
— Это приводит к уменьшению морщин, повышению упругости и улучшению текстуры кожи. Важно отметить, что существует несколько форм ретинола. От более безопасных эфирных форм, таких как ретинилпальмитат, до более агрессивных, например до чистого ретинола, — рассказала она.
Как ретинол влияет на старение кожи.
Эксперт объяснила, что ретинол помогает замедлить старение кожи, поэтому его можно начинать использовать при первых возрастных изменениях. Эффект от ретинола можно заметить достаточно быстро.
— Ретинол воздействует на ядерные рецепторы и запускает процессы деления клеток. Он работает не только на поверхности, но и на уровне дермы, что позволяет уплотнять ее. Первые результаты можно заметить уже через несколько дней: поры становятся менее заметными, а кожа — матовой. Полное омоложение и осветление пигментации обычно проявляются через 30−45 дней, — говорит Филатова.
Возможные побочные эффекты.
Фармаколог предупредила, что, несмотря на большое количество полезных свойств, ретинол может вызвать нежелательные побочные эффекты при неправильном использовании:
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— Наиболее частыми побочными эффектами являются сухость, шелушение и покраснение кожи. При неправильном использовании может возникнуть ретиноидный дерматит — состояние, при котором кожа становится гиперчувствительной и может даже покрыться мелкой сыпью.
Как правильно вводить ретинол в уход.
Важно помнить, что средства с ретинолом должен подбирать только квалифицированный косметолог, отметила специалист.
— Начинать использование стоит с низких концентраций (0,25 процента чистого ретинола или эфирные формы) один-два раза в неделю, постепенно увеличивая частоту применения. Важно помнить, что ретинол несовместим с кислотами AHA и BHA и витамином C. Средства с этими веществами и ретинолом лучше использовать в разные дни, — рассказала она.
По ее мнению, для начинающих оптимальная концентрация ретинола составляет 0,25 процента. Масляные формы можно использовать с концентрацией 1 процент. При этом важно помнить, что низкие концентрации могут быть эффективны для ежедневного применения у людей с жирной кожей, склонной к высыпаниям.
Как сохранить активность ретинола в косметических средствах.
По ее мнению, ретинол легко окисляется, поэтому его необходимо хранить в сухом и прохладном месте, защищать от солнечного света. После вскрытия упаковки рекомендуется использовать продукт в течение шести месяцев.
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Противопоказания.
Косметолог подчеркнула, что у ретинола есть ряд противопоказаний. Его запрещено использовать при:
беременности;кормлении грудью;онкологических заболеваниях.
— Также с осторожностью следует применять его при нарушениях функции печени и почек. Всегда лучше проконсультироваться со специалистом перед началом использования, — заключила Филатова.
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