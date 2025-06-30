Молекула молодости или опасный эксперимент: что важно знать о ретиноле

— Ретинол воздействует на ядерные рецепторы и запускает процессы деления клеток. Он работает не только на поверхности, но и на уровне дермы, что позволяет уплотнять ее. Первые результаты можно заметить уже через несколько дней: поры становятся менее заметными, а кожа — матовой. Полное омоложение и осветление пигментации обычно проявляются через 30−45 дней, — говорит Филатова.