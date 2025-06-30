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Пассажиры занялись сексом в поезде на глазах у попутчиков

В Великобритании пассажиры поезда, следовавшего из Глазго в Эдинбург, занялись сексом на глазах у попутчиков.

В Великобритании пассажиры поезда, следовавшего из Глазго в Эдинбург, занялись сексом на глазах у попутчиков. Об этом пишет издание Daily Record.

По информации издания, все произошло 8 июня, но полиция только сейчас объявила о поиске свидетелей инцидента.

Источник заявил, что мужчина с женщиной совершили половой акт прямо на сиденьях в хвосте переполненного состава вечером в час пик.

Мужчине было около 35 лет, он был одет в черную бейсболку, толстовку с капюшоном и джинсы. Его партнерше около 30 лет, она была одета в шубу и брюки.

Непристойные действия пара прекратила, лишь когда к ним подошел проводник. Личности нарушителей удалось установить.

Ранее сообщалось, что в США учительница вступала в интимную связь с учеником во время обеда.