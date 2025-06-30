Пассажиры занялись сексом в поезде на глазах у попутчиков

В Великобритании пассажиры поезда, следовавшего из Глазго в Эдинбург, занялись сексом на глазах у попутчиков. Об этом пишет издание Daily Record.
По информации издания, все произошло 8 июня, но полиция только сейчас объявила о поиске свидетелей инцидента.
Источник заявил, что мужчина с женщиной совершили половой акт прямо на сиденьях в хвосте переполненного состава вечером в час пик.
Мужчине было около 35 лет, он был одет в черную бейсболку, толстовку с капюшоном и джинсы. Его партнерше около 30 лет, она была одета в шубу и брюки.
Непристойные действия пара прекратила, лишь когда к ним подошел проводник. Личности нарушителей удалось установить.
Ранее сообщалось, что в США учительница вступала в интимную связь с учеником во время обеда.