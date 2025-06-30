Покорила Канны и стала Женщиной тысячелетия: исполняется 100 лет со дня рождения Клары Лучко

К середине 1990-х годов Лучко воплотила на экране еще около десяти разноплановых и непростых персонажей. После этого она решила сделать перерыв в актерской карьере и занялась написанием книги. Ее автобиографическое произведение под названием «Виновата ли я…» было опубликовано в 2002 году. В том же году Лучко, вместе с Кириллом Лавровым и Ниной Ургант, приступила к съемкам в мелодраматическом телесериале Егора Полторака «Разведенные мосты». Ее последней работой в кино стали съемки в фильме Юлия Гусмана «Парк советского периода».