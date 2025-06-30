Покорила Канны и стала Женщиной тысячелетия: исполняется 100 лет со дня рождения Клары Лучко

Кларе Лучко могло исполниться 100 лет.
Клара Лучко — актриса, исполнившая множество блестящих ролей. После выхода картины «Кубанские казаки» ее наградили Сталинской премией. Снявшись в фильме «Цыган», она стала невероятно популярной. Кроме того, она обладает многочисленными титулами, в числе которых «Женщина мира» и «Женщина тысячелетия». 1 июля исполняется 100 лет со дня рождения Клары Лучко. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Клары Лучко.
Клара родилась 1 июля 1925 года в Полтавской области. Отец, Степан Григорьевич, возглавлял совхоз села Яковцы, мама была председателем колхоза в соседнем районе. Кроме того, мать Клары хорошо пела, выступала в самодеятельности, а ее партнером на церковном клиросе был знаменитый Иван Козловский. Когда Кларе исполнилось 15 лет, началась война, и семья уехала в Казахстан. Родители хотели, чтобы девочка стала врачом, но она пошла на вступительные экзамены во ВГИК, который находился там в эвакуации. Лучко зачислили на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
Карьера Клары Лучко.
Заканчивая ВГИК, Лучко сыграла Ульяну Громову в спектакле «Молодая гвардия». Но, решив снимать одноименный фильм, Сергей Герасимов доверил роль Ульяны Нонне Мордюковой. Лучко так расстроилась, что хотела уйти из профессии. В это время Иван Пырьев предложил ей сыграть Дашу Шелест в «Кубанских казаках». «У меня даже в характеристике после театрального института написано: “Лучко — тургеневская героиня, ей надлежит играть лирические классические роли”. А тут — колхозница Даша Шелест. Пырьев меня выбрал после фотопробы, на которую меня направили вместе с другими молодыми артистками», — рассказывала Лучко в интервью «Вокруг ТВ».
Клара Лучко получила награду «Женщина тысячелетия’Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press.
В итоге за эту роль ей присвоили Сталинскую премию и звание «Почетной казачки». Именно после этой картины она стала очень популярной. «Я получила тысячи писем от женихов с предложениями выйти замуж. Я думаю, просто так получилось, что моя Даша Шелест очень совпала со временем — молодая, веселая, симпатичная, по фильму еще и герой труда. Отчего ж не влюбиться в такую!» — признавалась актриса.
На 25-летнюю актрису обратили внимание другие режиссеры. Она была одной из претенденток на роль Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Однако Клара отказалась, посчитав эту роль вульгарной. Чуть позже ей предложили сыграть в фильме «Цыган» Клавдию Петровну. По слухам, автор романа Анатолий Калинин сам настоял на кандидатуре Лучко. Популярность этой картины была настолько большой, что режиссер решил снять продолжение — «Возвращение Будулая». После этого Лучко и исполнитель главной роли Михай Волонтир получили звания народных артистов СССР.
Михай Волонтир сыграл в фильме «Цыган» вместе с ЛучкоФото: Global Look Press.
Несмотря на свою популярность и востребованность, Клара никогда не стремилась быть известной и сниматься в главных ролях. «Это не ко мне! У меня нет этого в характере. Я дружила и дружу со многими режиссерами. Когда какой-нибудь мой знакомый запускал фильм, формировал группу, набирал актеров, я старалась пройти и сделать вид, что его не вижу», — рассказывала актриса «Российской газете».
К середине 1990-х годов Лучко воплотила на экране еще около десяти разноплановых и непростых персонажей. После этого она решила сделать перерыв в актерской карьере и занялась написанием книги. Ее автобиографическое произведение под названием «Виновата ли я…» было опубликовано в 2002 году. В том же году Лучко, вместе с Кириллом Лавровым и Ниной Ургант, приступила к съемкам в мелодраматическом телесериале Егора Полторака «Разведенные мосты». Ее последней работой в кино стали съемки в фильме Юлия Гусмана «Парк советского периода».
Титул «Женщина тысячелетия» и Канны.
Клара Лучко снялась в картине Всеволода Пудовкина «Возвращение Василия Бортникова». Фильм вместе с исполнителями отправили на Каннский кинофестиваль. Лучко вспоминала, что долго не могла подобрать платье для выхода на красную дорожку. Людмила Целиковская, близкая подруга Клары Лучко, предоставила ей свое вечернее платье. В этом наряде Клара произвела фурор.
Ее появление вызвало восторг не только у французских зрителей, но и у таких звезд, как Пабло Пикассо и Фернан Леже. Местные журналисты даже спорили между собой, естественный ли румянец у российской актрисы. В 1996 году она стала обладателем титула «Женщина мира» (США). В 2000 году Международный центр биографий в Кембридже присвоил Кларе Лучко титул «Женщина тысячелетия».
Личная жизнь Клары Лучко.
Со своим мужем актером Сергеем Лукьяновым Лучко познакомилась на съемках фильма «Кубанские казаки». Он в этой картине играл председателя колхоза Гордея Ворона. Сергей был на 15 лет ее старше и в момент знакомства был женат, воспитывал дочь.
«Помнится, перед началом съемок несколько актеров сидели в гримерной. Мы ждали режиссера фильма Ивана Александровича Пырьева, который должен был утверждать наш грим. Открылась дверь, и на пороге появился Сергей Владимирович Лукьянов, исполнявший в фильме роль Гордея Ворона. Увидев меня, он сказал: “Я пропал!” — и, повернувшись, ушел», — рассказывала актриса «Российской газете». После выхода картины на экраны они поженились. А его фраза, сказанная тогда в гримерной, облетела всю Москву, рассказывала Лучко.
Оксана Лукьянова — дочь актрисыФото: ТАСС/ Иван Журавлев.
Вместе они прожили 15 лет, у них родилась дочь Оксана. В возрасте 54-х лет у Сергея случился инфаркт и врачам не удалось его спасти.
«Первое время после его смерти было ужасным. Беды посыпались одна за другой: 14-летняя Оксана заболела желтухой, мама тоже хворала, собаку нашу кто-то сильно ударил, и она умирала. Я крутилась из последних сил. Но то ли об этом никто не подумал, то ли мне удавалось скрывать свое состояние. На вопрос: “Как живете?” — улыбалась: “Все хорошо!” — рассказывала Лучко в интервью “Вокруг ТВ”.
Через восемь лет после смерти Лукьянова Клара снова влюбилась. Ее избранником стал Дмитрий Мамлеев. Встретились они в общей компании, ушли домой вместе и не расставались больше 30-ти лет.
Причина смерти Клары Лучко.
Утром 26 марта 2005 года Клара Лучко, как всегда, готовила завтрак. Позвала мужа к столу и вдруг упала — оторвался тромб. Смерть была мгновенной. Кларе Лучко было 79 лет. После смерти актрисы ее дочь Оксана рассказывала, что ничего не предвещало трагедии.
«Ничего она не предчувствовала. Она снималась до последнего дня, как приехала со съемок за два дня до этого. Платье “невыгулянное” вечернее на “Нику” висело, всякие планы были. Ничего она не предчувствовала. Вот так вздохнула, руки развела — и ушла в одну секунду», — говорила Оксана в интервью «Вокруг ТВ».
Она отметила, что тяжело переносит утрату матери и в знак памяти о ней носит на шее кольцо, подвешенное на цепочке. «Вот здесь у меня кольцо на шее. Это, возможно, выглядит необычно, — поделилась она. — Его когда-то подарил маме мой дедушка, и она носила его всю жизнь. Мама всегда говорила: “Если со мной что-то случится, пожалуйста, носи это кольцо”. Теперь я всегда надеваю его».