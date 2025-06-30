Ассоциацию выпускников Академии управления при Президенте предложили создать в Беларуси

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциацию выпускников Академии управления при Президенте Республики Беларусь предложили создать в Беларуси. С такой инициативой выступил ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Алексей Чуканов на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии 2025 года, которая прошла на площади Государственного флага в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
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«Разрешите в этот важный ответственный день выступить с инициативой для укрепления тех горизонтальных связей, которые необходимы нам для реализации в том числе и государственной социальной политики. Разрешите выступить с инициативой создать ассоциацию выпускников Академии управления при Президенте Республики Беларусь», — сказал Алексей Чуканов. По его словам, это позволит выпускникам сохранить связи, которые создались благодаря обучению в академии, продолжать работать на благо и процветание страны.
Комментируя это предложение, ректор Академии управления Игорь Бузовский отметил, что «это будет реанимировано». Он также добавил, что 35-летие академии, которое будет отмечаться 29 января 2026 года, необходимо встретить не просто с новыми победами, а с новыми результатами и инициативами.
Первый заместитель министра здравоохранения Юрий Горбич от лица всех обучающихся академии выразил слова искренней благодарности профессорско-преподавательскому составу, руководству академии, Администрации Президента, которая держит учреждение образования под своим крылом и поддерживает высочайший уровень образовательного процесса. «Академия управления — уникальное учреждение, где сплав знаний, опыта преподавателей и смелости, по-хорошему амбициозности ее обучающихся дает возможность получать действительно эффективного управленца, как это сказано в девизе академии, который служит на благо родной страны», — сказал Юрий Горбич.
В комментарии корреспонденту БЕЛТА заместитель директора операционного офиса одного из банков Беларуси Денис Долгопалец отметил, что получение диплома Академии управления является очень важной вехой. Академия дает не только базу знаний, но и правильное мировоззрение, а также позволяет закончить свое формирование как личности.
Говоря о планах, Игорь Бузовский отметил, что предстоит большая работа по подготовке новых предложений, резерва кадров. «Глава государства определил как приоритетную задачу работу с местной исполнительной вертикалью, работу с ребятами, которые получают диплом первого высшего образования, — “золотой сотней”. Это лучшие ребята. Мы хотим, чтобы лучших учили лучшие. Поэтому одна из основных задач — в том числе привлечь профессорско-преподавательский состав из лучших учебных заведений. Возможно, это будут бывшие государственные служащие. Возможно, управленцы, которые сегодня занимают высокие посты. Планов большое количество», — сказал ректор.
Торжественный выпуск студентов и слушателей академии приурочен к 30-летию присвоения учреждению образования статуса «При Президенте Республики Беларусь».-0-
Фото Сергея Шелега.