Ассоциацию выпускников Академии управления при Президенте предложили создать в Беларуси

«Разрешите в этот важный ответственный день выступить с инициативой для укрепления тех горизонтальных связей, которые необходимы нам для реализации в том числе и государственной социальной политики. Разрешите выступить с инициативой создать ассоциацию выпускников Академии управления при Президенте Республики Беларусь», — сказал Алексей Чуканов. По его словам, это позволит выпускникам сохранить связи, которые создались благодаря обучению в академии, продолжать работать на благо и процветание страны.