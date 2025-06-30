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Росавиация указала на некорректность сообщений в СМИ об инциденте с Як-40 в Вологде

Росавиация опровергла сообщения о попадании птицы в турбину самолета Як-40 и опасности его крушения в Вологде.

Представители Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) РФ опровергли сообщения о попадании птицы в турбину самолета Як-40 и риске крушения воздушного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Обращаем внимание на некорректность публикаций ряда ТГ-каналов со ссылкой на слова неназванного очевидца о том, что “в турбину попал аист”, “самолет чуть не разбился”», — говорится в сообщении.

В Росавиации заявили, что подобные сообщения, не подкрепленные реальными фактами, некорректны для профессиональных СМИ.