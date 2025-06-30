«Никто не делится рынками». Платошкин об экономике в эпоху империализма

«У нас все время говорят “ой, мы в 90-е годы кому-то поверили”. Мне этих “мы” хотелось бы посмотреть. Я же дипломат, я работал и с ними, и против них в основном. Какие тут иллюзии могут быть, когда мне в 2000-м году немцы говорили на переговорах о безвизовом режиме (да, были такие переговоры с Россией), они нас заставили заключить три соглашения с ними, а потом говорят “не время, вас слишком много”. А зачем же мы целый год с вами эти переговоры вели? На собственную потребу работали», — рассказал Николай Платошкин, добавив, что в то время еще не было никаких камней преткновения. Он также привел в пример события 2001 года, когда США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО): «Это в ответ на то, что мы проявили с ними солидарность по событиям 11-го сентября (2001 года. — Прим. БЕЛТА). Они нам ответили: хотим и выйдем, и все, вас забыли об этом еще предупредить. Так что к такому надо быть готовыми».