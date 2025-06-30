«Никто не делится рынками». Платошкин об экономике в эпоху империализма

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА доктор исторических наук Николай Платошкин высказал мнение о том, что в нынешнее время господствует империализм, во время которого рынками никто не намерен делиться.
Рассуждая на тему важности продовольственной безопасности, защиты внутреннего рынка, Николай Платошкин отметил: «Мы живем сейчас, к сожалению, в мире, где господствует империализм. Именно такой, как его описывал Ленин — сращивание промышленного капитала при главенстве финансового и борьба за дележ рынка. Эти ожидания, что нас кто-то примет с распростертыми объятиями, поделится своим рынком (даже те, кто не против конкретно России, Беларуси), никто не делится в эпоху империализма своими рынками. Потому что это означает добровольный отказ от прибыли и передача ее кому-то. Где вы таких капиталистов встречали?».
«Без всяких парадных изречений, у него по делу все». Платошкин об акцентах Лукашенко на саммите ЕАЭС.
По словам доктора исторических наук, во времена, когда социалистическая система вела за собой 40% мировой экономики, можно было во многом абстрагироваться: «Мы во многих вещах были самодостаточными, наш социалистический лагерь плюс союзники в развивающихся странах. И самое интересное, эта самодостаточность все время росла. Она в 60-е годы, например, была не такой, как в 80-е, мы не могли делать тонкий прокат, например, для холодильников в 61-м году, а в 70-м уже делали. Мы старались эти узкие места закрывать совместными усилиями. В Беларуси была своя специализация и в рамках Советского Союза, и в рамках всего социалистического содружества. И она была не только промышленная, но и сельскохозяйственная. Позже у нас, вероятно, были какие-то иллюзии: с коммунизмом мы разобрались, и нас сейчас везде просто с распростертыми объятиями будут встречать… Этого не будет».
«У нас все время говорят “ой, мы в 90-е годы кому-то поверили”. Мне этих “мы” хотелось бы посмотреть. Я же дипломат, я работал и с ними, и против них в основном. Какие тут иллюзии могут быть, когда мне в 2000-м году немцы говорили на переговорах о безвизовом режиме (да, были такие переговоры с Россией), они нас заставили заключить три соглашения с ними, а потом говорят “не время, вас слишком много”. А зачем же мы целый год с вами эти переговоры вели? На собственную потребу работали», — рассказал Николай Платошкин, добавив, что в то время еще не было никаких камней преткновения. Он также привел в пример события 2001 года, когда США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО): «Это в ответ на то, что мы проявили с ними солидарность по событиям 11-го сентября (2001 года. — Прим. БЕЛТА). Они нам ответили: хотим и выйдем, и все, вас забыли об этом еще предупредить. Так что к такому надо быть готовыми».
Доктор исторических наук отметил, что не стоит стесняться государственной поддержки ключевых отраслей, что подчеркивает Президент Беларуси Александр Лукашенко. -0-