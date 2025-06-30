Протоиерей Ткачев рассказал о «трясущихся, синеющих и блюющих» возле храма

Служитель Русской православной церкви отметил, что причиной такого состояния является само пребывание в храме и участие верующего в богослужении. Он пояснил, что «Храм Божий — это место присутствия Живого Бога». Ткачев добавил, что самому прихожанину может быть плохо, а в храме при этом — хорошо. И когда «хорошо» и «плохо» сталкиваются, человеку бывает трудно устоять на ногах.