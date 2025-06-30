Протоиерей Ткачев рассказал о «трясущихся, синеющих и блюющих» возле храма

Каждый священник не менее ста раз наблюдал, как люди приходили в храм, а затем выбегали из здания в плохом самочувствии, и на улице их рвало. Об этом рассказал протоиерей Андрей Ткачев, опубликовав пост о «трясущихся, синеющих и блюющих» возле храма россиянах в своем Telegram-канале.
— В какие-то моменты, например, вдруг (у прихожанина) тошнота подкатывает к горлу, человек выбегает и блюет. Или, например, в обморок падает. Или бледнеет, синеет, зеленеет, трясется вдруг. Что это такое? — сказал священник.
Служитель Русской православной церкви отметил, что причиной такого состояния является само пребывание в храме и участие верующего в богослужении. Он пояснил, что «Храм Божий — это место присутствия Живого Бога». Ткачев добавил, что самому прихожанину может быть плохо, а в храме при этом — хорошо. И когда «хорошо» и «плохо» сталкиваются, человеку бывает трудно устоять на ногах.
Священник также подчеркнул, что в такие моменты доброе начало преодолевает дурное в человеке.
Ткачев известен и благодаря резким высказываниям в отношении женщин. Днем ранее он сказал, что современные женщины находятся под влиянием завышенных ожиданий, внушенных обществом, которое убеждает их в том, что они достойны большего. Он подчеркнул, что ключ к успешному браку заключается в правильном выборе супруги, которая должна ясно осознавать, за кого выходит замуж, и отказаться от амбиций, связанных с карьерой.
Кроме того, он заявил, что многие женщины не желают оставаться «в тени» мужчин, несмотря на то, что, согласно религиозным убеждениям, муж является «человеком», а жена — «помощницей ему».