Ученые придумали новый способ лечения самого агрессивного вида рака груди

Исследователи из Cold Spring Harbor Laboratory под руководством профессора Дэвида Спектора идентифицировали молекулу LINC01235, играющую ключевую роль в развитии трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Это открытие опубликовано в журнале Molecular Cancer Research.
ТНРМЖ составляет 10−15% случаев рака молочной железы и отличается устойчивостью к стандартной терапии. Ученые установили, что длинная некодирующая РНК LINC01235, ранее связанная с раком желудка, активирует онкоген NFIB, способствующий росту опухолевых клеток.
Эксперименты показали, что подавление LINC01235 значительно замедляет прогрессирование ТНРМЖ. Это подтверждает важность так называемой «мусорной» РНК в регуляции онкологических процессов.
Открытие предлагает новый подход к терапии — воздействие на регуляторные механизмы рака. Хотя до клинического применения результатов потребуются дополнительные исследования, работа открывает перспективы для разработки таргетных препаратов против ТНРМЖ.
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