Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые придумали новый способ лечения самого агрессивного вида рака груди

Исследователи из Cold Spring Harbor Laboratory под руководством профессора Дэвида Спектора идентифицировали молекулу LINC01235, играющую ключевую роль в развитии трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ).

Исследователи из Cold Spring Harbor Laboratory под руководством профессора Дэвида Спектора идентифицировали молекулу LINC01235, играющую ключевую роль в развитии трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). Это открытие опубликовано в журнале Molecular Cancer Research.

ТНРМЖ составляет 10−15% случаев рака молочной железы и отличается устойчивостью к стандартной терапии. Ученые установили, что длинная некодирующая РНК LINC01235, ранее связанная с раком желудка, активирует онкоген NFIB, способствующий росту опухолевых клеток.

Эксперименты показали, что подавление LINC01235 значительно замедляет прогрессирование ТНРМЖ. Это подтверждает важность так называемой «мусорной» РНК в регуляции онкологических процессов.

Открытие предлагает новый подход к терапии — воздействие на регуляторные механизмы рака. Хотя до клинического применения результатов потребуются дополнительные исследования, работа открывает перспективы для разработки таргетных препаратов против ТНРМЖ.

Читайте также: Доказана эффективность шпината и брокколи в защите от болезней сердца и сосудов.